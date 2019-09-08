Процедура выборов президента Абхазии

Согласно конституции Республики Абхазия ( 1994 ) президент Абхазии является главой государства. Выборы президента осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

В соответствии с конституционным законом "О выборах президента Республики Абхазия" (2004) президентом может быть избран гражданин Республики Абхазия абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории Республики Абхазия не менее пяти последних перед днем выборов лет.

Одно и то же лицо может быть президентом Абхазии не более двух сроков подряд.

Одновременно с президентом избирается вице-президент Республики Абхазия. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты.

Вице-президентом может быть избран гражданин Абхазии не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории республики не менее пяти последних перед днем выборов лет.

Право избирать президента принадлежит каждому гражданину Республики Абхазия, достигшему в день выборов 18 лет.

Выборы президента назначаются Народным Собранием Абхазии и проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за один месяц до истечения срока полномочий президента Абхазии.

Право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке министерством юстиции Абхазии не позднее, чем за пять месяцев до истечения срока полномочий действующего президента Абхазии и группам избирателей.

Политические партии и инициативные группы обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии.

Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата и это может быть лицо, не являющееся членом данной политической партии.

Партия принимает решение о выдвижении кандидата в президенты тайным голосованием, если съезд (конференция) не примет иного решения.

При выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.

Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Абхазии.

ЦИК Абхазии регистрирует выдвинутых кандидатов в президенты и предложенных ими кандидатов в вице-президенты в течение десяти дней с момента поступления документов о выдвижении кандидата и его письменного согласия баллотироваться.

Со дня регистрации кандидатов в президенты Абхазии политическим партиям, а также всем гражданам республики гарантируется право беспрепятственной агитации.

Кандидаты в президенты создают избирательные фонды для финансирования предвыборной агитации. Такие фонды могут состоять из собственных средств кандидата; средств, выделенных кандидату выдвинувшей его политической партией; добровольных пожертвований физических и негосударственных юридических лиц.

Форму и текст избирательного бюллетеня по выборам президента Абхазии на государственном и русском языках утверждает ЦИК республики. Текст должен быть размещен только на одной стороне избирательного бюллетеня.

Для проведения голосования Центральная избирательная комиссия образует избирательные участки, которые также могут быть открыты за рубежом.

В день выборов избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

Каждый гражданин Абхазии голосует лично , голосование за других избирателей не допускается.

Для того чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, избирателю нужно иметь на руках паспорт гражданина республики, с которым нужно прийти на участок по месту прописки.

Получив бюллетень, избиратель должен поставить галочку напротив имени кандидата, которому отдает предпочтение. Возможно голосование "против всех".

Голосование проводится одновременно по кандидатам в президенты Абхазии и предлагаемым ими кандидатам в вице-президенты.

Граждане Абхазии, не имеющие возможности прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, могут проголосовать на дому

Избранным считается кандидат в президенты Республики Абхазия, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.

В случае если большинство граждан проголосуют "против всех", то будут назначены перевыборы, так как выборы будут считаться недействительными.

Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок. При повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Во втором туре выборов должны принять участие не менее 25% граждан , внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Повторные выборы проводятся в течение двух месяцев после основных выборов.