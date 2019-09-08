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РИА Новости

Процедура выборов президента Абхазии

01:03 08.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВыборы президента Абхазии
Выборы президента Абхазии
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Согласно конституции Республики Абхазия (1994) президент Абхазии является главой государства. Выборы президента осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
В соответствии с конституционным законом "О выборах президента Республики Абхазия" (2004) президентом может быть избран гражданин Республики Абхазия абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории Республики Абхазия не менее пяти последних перед днем выборов лет.
Одно и то же лицо может быть президентом Абхазии не более двух сроков подряд.
Одновременно с президентом избирается вице-президент Республики Абхазия. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты.
Вице-президентом может быть избран гражданин Абхазии не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории республики не менее пяти последних перед днем выборов лет.
Право избирать президента принадлежит каждому гражданину Республики Абхазия, достигшему в день выборов 18 лет.
Не имеет права избирать президента Абхазии и быть избранным президентом Абхазии гражданин республики, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.
Выборы президента назначаются Народным Собранием Абхазии и проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за один месяц до истечения срока полномочий президента Абхазии.
Право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке министерством юстиции Абхазии не позднее, чем за пять месяцев до истечения срока полномочий действующего президента Абхазии и группам избирателей.
Политические партии и инициативные группы обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии.
Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата и это может быть лицо, не являющееся членом данной политической партии.
Партия принимает решение о выдвижении кандидата в президенты тайным голосованием, если съезд (конференция) не примет иного решения.
При выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.
Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Абхазии.
ЦИК Абхазии регистрирует выдвинутых кандидатов в президенты и предложенных ими кандидатов в вице-президенты в течение десяти дней с момента поступления документов о выдвижении кандидата и его письменного согласия баллотироваться.
Со дня регистрации кандидатов в президенты Абхазии политическим партиям, а также всем гражданам республики гарантируется право беспрепятственной агитации.
Кандидаты в президенты создают избирательные фонды для финансирования предвыборной агитации. Такие фонды могут состоять из собственных средств кандидата; средств, выделенных кандидату выдвинувшей его политической партией; добровольных пожертвований физических и негосударственных юридических лиц.
Сумма отдельного пожертвования от физического или юридического лица в избирательный фонд кандидата в президенты не может превышать 2000 и 20 000 установленных законом минимальных месячных размеров оплаты труда для физических и юридических лиц соответственно.
Форму и текст избирательного бюллетеня по выборам президента Абхазии на государственном и русском языках утверждает ЦИК республики. Текст должен быть размещен только на одной стороне избирательного бюллетеня.
Фамилии кандидатов в избирательном бюллетене указываются в алфавитном порядке.
Для проведения голосования Центральная избирательная комиссия образует избирательные участки, которые также могут быть открыты за рубежом.
В день выборов избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.
Каждый гражданин Абхазии голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.
Для того чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, избирателю нужно иметь на руках паспорт гражданина республики, с которым нужно прийти на участок по месту прописки.
Получив бюллетень, избиратель должен поставить галочку напротив имени кандидата, которому отдает предпочтение. Возможно голосование "против всех".
Голосование проводится одновременно по кандидатам в президенты Абхазии и предлагаемым ими кандидатам в вице-президенты.
Каждому проголосовавшему в паспорт проставляется специальный штамп.
Граждане Абхазии, не имеющие возможности прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, могут проголосовать на дому.
Избранным считается кандидат в президенты Республики Абхазия, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.
В случае если большинство граждан проголосуют "против всех", то будут назначены перевыборы, так как выборы будут считаться недействительными.
Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок. При повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Во втором туре выборов должны принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.
Повторные выборы проводятся в течение двух месяцев после основных выборов.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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