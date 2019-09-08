Мужчины-гейши, боги, цапли и кабуки. Какие секреты хранят кимоно

Третий раздел выставки посвящен мистическим сюжетам и богам. На кимоно гейши — сюжет известной пьесы театра но "Пара львов" ("Рэндзиси"), которая в конце XIX века переехала на сцену театра кабуки. "Два льва живут на склоне горы, где находится буддистский рай. Через эту гору идет мост шириной в один фут. Старший Лев посылает младшего пройти по этому мосту. Для младшего это испытание, а для старшего моральная дилемма, потому что это опасно для ребенка, но все заканчивается благополучно", — говорит куратор Мария Емельянова. "Гривы украшены веерами и пионами, что более характерно для ношной традиции, чем для кабучной, а сверху летает шерсть от львов", — добавляет Андрей Скатков.