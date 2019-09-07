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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Минск надеется на продолжение "позитивного движения" между Москвой и Киевом

18:35 07.09.2019 (обновлено: 18:51 07.09.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Белоруссия приветствует состоявшееся освобождение задержанных по соглашению между Москвой и Киевом, надеется, что это "позитивное движение" продолжится, заявил в субботу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Вчера, 15:21Освобождение задержанных россиян и украинцев
"Хороший шаг". Кого вернули друг другу Москва и Киев
"Это очень значимый шаг, благородное дело. Мы искренне этому рады, прежде всего, по-человечески. Люди вернутся к своим родным и близким - что может быть важнее?" - говорится в комментарии Глаза, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что "гуманитарный процесс сдвинулся с мертвой точки, стороны напрямую достигли договоренности об обмене". "Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта минских соглашений. И мы это горячо приветствуем", - добавил Глаз.
Он подчеркнул, что "это - первый шаг, он всегда дается трудно". "Президент Беларуси постоянно подчеркивал необходимость искренней заинтересованности всех сторон в урегулировании ситуации. Понимаем, что сегодня сдвинуть процесс с мертвой точки можно только если начинать с малых шагов", - добавил пресс-секретарь. Он высказал надежду, что "это позитивное движение продолжится и в конечном итоге приведет к главному результату - миру". "Беларусь делала и будет делать для этого все от нее зависящее", - добавил Глаз.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевМинскБелоруссияРоссияУкраинаВ мире
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