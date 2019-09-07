Минск надеется на продолжение "позитивного движения" между Москвой и Киевом

МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Белоруссия приветствует состоявшееся освобождение задержанных по соглашению между Москвой и Киевом, надеется, что это "позитивное движение" продолжится, заявил в субботу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

"Это очень значимый шаг, благородное дело. Мы искренне этому рады, прежде всего, по-человечески. Люди вернутся к своим родным и близким - что может быть важнее?" - говорится в комментарии Глаза, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что "гуманитарный процесс сдвинулся с мертвой точки, стороны напрямую достигли договоренности об обмене". "Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта минских соглашений. И мы это горячо приветствуем", - добавил Глаз.

Он подчеркнул, что "это - первый шаг, он всегда дается трудно". "Президент Беларуси постоянно подчеркивал необходимость искренней заинтересованности всех сторон в урегулировании ситуации. Понимаем, что сегодня сдвинуть процесс с мертвой точки можно только если начинать с малых шагов", - добавил пресс-секретарь. Он высказал надежду, что "это позитивное движение продолжится и в конечном итоге приведет к главному результату - миру". "Беларусь делала и будет делать для этого все от нее зависящее", - добавил Глаз.