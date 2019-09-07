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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовщина первой приняла всероссийский автопробег "Чистая страна"

18:17 07.09.2019
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© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиТамбовщина первой приняла всероссийский автопробег "Чистая страна"
Тамбовщина первой приняла всероссийский автопробег Чистая страна
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Тамбовщина первой приняла всероссийский автопробег "Чистая страна"
ТАМБОВ, 7 сен – РИА Новости. Всероссийский автопробег коммунальной техники, организованный ассоциацией "Чистая страна" при поддержке Минприроды России и Российского экологического оператора, сделал первую остановку в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Из Москвы в Тамбов прибыла колонна из трех современных мусоровозов для демонстрациии возможностей переработки крупного мусора. Здесь выставка техники дополнилась машинами, на которых работает региональный оператор по обращению с ТКО - АО "Тамбовская сетевая компания".
В рамках мероприятий автопробега "Чистая страна" в Тамбове также запланирован плоггинг-забег: в течение часа волонтеры, совершая пробежку, соберут мусор в парке "Дружба". Лучших из них наградят во время концерта на площади Музыки.
Организаторы автопробега уделяют большое внимание информационной и просветительской работе. В частности, в школе №1 "Школа Сколково - Тамбов" для учеников 6–7 классов провел экоурок исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.
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Центральным мероприятием дня стал круглый стол "Проблемы перехода на новую систему обращения с ТКО". Его участников от имени губернатора Александра Никитина приветствовал его первый заместитель, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.
"Автопробег "Чистая страна" проводится в поддержку нацпроекта "Экология".
Эта инициатива особенно ценна тем, что программа автопробега включает образовательные и просветительские мероприятия, направленные на привитие населению, прежде всего молодежи и подросткам, практических навыков обращения с отходами. Сознательное отношение к защите окружающей среды необходимо воспитывать с детства", - приводит пресс-служба слова Иванова.
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиТамбовщина первой приняла всероссийский автопробег "Чистая страна"
Тамбовщина первой приняла всероссийский автопробег Чистая страна
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Тамбовщина первой приняла всероссийский автопробег "Чистая страна"
Первый вице-губернатор сообщил, что Тамбовская область в реализации нацпроекта "Экология" участвует по пяти направлениям. Два из них непосредственно связаны с проблемой отходов. Это региональные проекты "Чистая вода" и "Комплексная система обращения с ТКО". Первый проект включает мероприятия по рекультивации шести крупнейших в области мусорных свалок на общей площади около 50 гектаров. Планируется также ликвидировать все выявленные на 1 января 2018 года места несанкционированного размещения отходов в границах населенных пунктов. В рамках проекта "Комплексная система обращения с ТКО" мусоросортировка будет внедрена на всех действующих муниципальных полигонах.
"Эти меры – только первые шаги на пути глубокой модернизации системы обращения с отходами", - сказал Иванов.
В свою очередь, Губайдуллин отметил, что в Тамбовской области многое сделано для того, чтобы новая система обращения с ТКО была внедрена вовремя. Он выразил благодарность главе администрации области, который лично курирует эту работу.
Представители Минприроды, Российского экологического оператора, экперты и партнеры автопробега – крупнейшие производители специализированной техники обсудили на круглом столе вопросы законодательного урегулирования проблем, которые возникают при осуществлении деятельности регоператора, механизмы их финансовой поддержки, требования к территориальным схемам, региональным программам по обращению с ТКО, современные решения для транспортировки ТКО.
Как сообщил Губайдуллин, по итогам автопробега опыт всех регионов по переходу на новую систему обращения с ТКО будет обобщен для определения проблем отрасли и путей их решения.
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