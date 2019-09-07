ТАМБОВ, 7 сен – РИА Новости. Всероссийский автопробег коммунальной техники, организованный ассоциацией "Чистая страна" при поддержке Минприроды России и Российского экологического оператора, сделал первую остановку в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Из Москвы в Тамбов прибыла колонна из трех современных мусоровозов для демонстрациии возможностей переработки крупного мусора. Здесь выставка техники дополнилась машинами, на которых работает региональный оператор по обращению с ТКО - АО "Тамбовская сетевая компания".

В рамках мероприятий автопробега "Чистая страна" в Тамбове также запланирован плоггинг-забег: в течение часа волонтеры, совершая пробежку, соберут мусор в парке "Дружба". Лучших из них наградят во время концерта на площади Музыки.

Организаторы автопробега уделяют большое внимание информационной и просветительской работе. В частности, в школе №1 "Школа Сколково - Тамбов" для учеников 6–7 классов провел экоурок исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

Центральным мероприятием дня стал круглый стол "Проблемы перехода на новую систему обращения с ТКО". Его участников от имени губернатора Александра Никитина приветствовал его первый заместитель, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

"Автопробег "Чистая страна" проводится в поддержку нацпроекта "Экология".

Эта инициатива особенно ценна тем, что программа автопробега включает образовательные и просветительские мероприятия, направленные на привитие населению, прежде всего молодежи и подросткам, практических навыков обращения с отходами. Сознательное отношение к защите окружающей среды необходимо воспитывать с детства", - приводит пресс-служба слова Иванова.

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области Тамбовщина первой приняла всероссийский автопробег "Чистая страна" © Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области Тамбовщина первой приняла всероссийский автопробег "Чистая страна"

Первый вице-губернатор сообщил, что Тамбовская область в реализации нацпроекта "Экология" участвует по пяти направлениям. Два из них непосредственно связаны с проблемой отходов. Это региональные проекты "Чистая вода" и "Комплексная система обращения с ТКО". Первый проект включает мероприятия по рекультивации шести крупнейших в области мусорных свалок на общей площади около 50 гектаров. Планируется также ликвидировать все выявленные на 1 января 2018 года места несанкционированного размещения отходов в границах населенных пунктов. В рамках проекта "Комплексная система обращения с ТКО" мусоросортировка будет внедрена на всех действующих муниципальных полигонах.

"Эти меры – только первые шаги на пути глубокой модернизации системы обращения с отходами", - сказал Иванов.

В свою очередь, Губайдуллин отметил, что в Тамбовской области многое сделано для того, чтобы новая система обращения с ТКО была внедрена вовремя. Он выразил благодарность главе администрации области, который лично курирует эту работу.

Представители Минприроды, Российского экологического оператора, экперты и партнеры автопробега – крупнейшие производители специализированной техники обсудили на круглом столе вопросы законодательного урегулирования проблем, которые возникают при осуществлении деятельности регоператора, механизмы их финансовой поддержки, требования к территориальным схемам, региональным программам по обращению с ТКО, современные решения для транспортировки ТКО.