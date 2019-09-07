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РИА Новости

Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского

15:31 07.09.2019 (обновлено: 15:59 07.09.2019)
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© аккаунт Бориса Филатова в FacebookМэр Днепра Борис Филатов
Мэр Днепра Борис Филатов
© аккаунт Бориса Филатова в Facebook
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что выиграл пари у президента Украины Владимира Зеленского.
Как отмечает портал Украина.ру, в июле Филатов пообещал подать в отставку, если центральный мост города не отремонтируют к 14 сентября.
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В субботу глава города заявил о завершении строительных работ.
"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр", — написал Филатов в фейсбуке.
Политик отметил, что готов расстаться со своим рабочим местом "хоть завтра". В частности, Филатов пообещал подать в отставку, когда в городе построят новый аэропорт.
В качестве символического жеста он установил на мосту "кресло", на которое он спорил с Зеленским.
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