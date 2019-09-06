Шериф рассказал о поисках последней жертвы пожара на яхте в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Тело последнего из 34 погибших при пожаре на экскурсионном судне в Калифорнии до сих пор не найдено, его надеются обнаружить после подъема затонувшего корабля, сообщил шериф округа Санта Барбара Билл Браун.

"Сейчас обнаружены 33 из 34 жертв", - сказал шериф на пресс-конференции, по его словам, местонахождение тела также не установлено.

Он сообщил, что в пятницу водолазы продолжают поиск последней жертвы, в этот же день они начнут поднимать на поверхность обломки затонувшего судна. "По мере этой операции водолазы исследуют места, которые ранее были недоступны, и снова в поисках жертвы обыщут судно", - сказал Браун.

Как сообщила представитель береговой охраны Моника Рочестер, подъем сгоревшего и затем затонувшего судна займет продолжительное время. По ее словам, судно находится в перевернутом состоянии, на первом этапе специалисты должны будут "перевернуть" и "стабилизировать" его. "Это будет очень аккуратное поднятие, чтобы постараться не повредить судно. Это будет очень продолжительная операция", - сказала Рочестер.