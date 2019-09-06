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РИА Новости

Шериф рассказал о поисках последней жертвы пожара на яхте в Калифорнии

22:20 06.09.2019
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© REUTERS / @TOWBOATUS_VENTURA/Social MediaПоврежденное водолазное судно Conception
Поврежденное водолазное судно Conception
© REUTERS / @TOWBOATUS_VENTURA/Social Media
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Тело последнего из 34 погибших при пожаре на экскурсионном судне в Калифорнии до сих пор не найдено, его надеются обнаружить после подъема затонувшего корабля, сообщил шериф округа Санта Барбара Билл Браун.
"Сейчас обнаружены 33 из 34 жертв", - сказал шериф на пресс-конференции, по его словам, местонахождение тела также не установлено.
Он сообщил, что в пятницу водолазы продолжают поиск последней жертвы, в этот же день они начнут поднимать на поверхность обломки затонувшего судна. "По мере этой операции водолазы исследуют места, которые ранее были недоступны, и снова в поисках жертвы обыщут судно", - сказал Браун.
Как сообщила представитель береговой охраны Моника Рочестер, подъем сгоревшего и затем затонувшего судна займет продолжительное время. По ее словам, судно находится в перевернутом состоянии, на первом этапе специалисты должны будут "перевернуть" и "стабилизировать" его. "Это будет очень аккуратное поднятие, чтобы постараться не повредить судно. Это будет очень продолжительная операция", - сказала Рочестер.
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В понедельник коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус. Двадцатидвухметровая яхта совершала трехдневную экскурсию для дайверов, на борту находились 39 человек. Судно вышло из Санта-Барбары в субботу и должно было вернуться вечером в понедельник. Пожар, причины которого пока неизвестны, произошел в ночь на понедельник: пять членов экипажа спрыгнули с горящего корабля и были эвакуированы, еще 34 человека, пассажиры и один член экипажа, которые, предположительно, спали в находящемся под палубой отсеке судна, погибли.
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