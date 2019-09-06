Минфин рассказал, какой будет новая система пенсионных накоплений

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений.

В пресс-службе ведомства отметили, что рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте". Его направили на согласование в Минтруд.

"В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство", — добавили в министерстве.

Отмечается, что один из основных элементов "гарантированного пенсионного продукта" — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений.

Помимо этого, государством гарантируется сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, накопительные счета граждан должны регистрироваться центральным администратором, для бизнеса предполагается ввести налоговые льготы, а для граждан налоговые вычеты.

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

"Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ", — отмечается в сообщении.

Ранее финансовые власти разработали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), ключевым отличием нового механизма должно было стать то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагалось, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане могли бы направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом, согласно концепции, могли бы стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что рассчитывает на запуск механизма ИПК с 2020 года.