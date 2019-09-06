Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу вечером обстреляли окраины Донецка, а также населенные пункты Спартак и Ясиноватая, один ополченец погиб, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Вооруженные формирования Украины, в частности 92 бригада, обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Спартак, выпустив более 40 мин калибром 120 и 82 миллиметра… В результате погиб один наш защитник", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что в результате обстрела поселка шахты Трудовская на окраине Донецка повреждена газовая труба.