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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

20:32 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУ здания, подвергшегося пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
У здания, подвергшегося пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу вечером обстреляли окраины Донецка, а также населенные пункты Спартак и Ясиноватая, один ополченец погиб, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Вооруженные формирования Украины, в частности 92 бригада, обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Спартак, выпустив более 40 мин калибром 120 и 82 миллиметра… В результате погиб один наш защитник", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что в результате обстрела поселка шахты Трудовская на окраине Донецка повреждена газовая труба.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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