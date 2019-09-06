Россия и Белоруссия должны выходить на единый рынок газа, считает Орешкин

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия должны выходить на единый рынок газа, все вопросы будут учтены в соответствующей дорожной карте, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"По газу, очевидно, наболевшая тема, но понятно, что мы должны выходить на единый рынок газа. Поэтому в соответствующей дорожной карте, которая есть по газовому вопросу, все параметры, связанные с созданием единого газового рынка, будут упомянуты и рассмотрены", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24"

Он отметил, что всего готовится 31 дорожная карта по самым разным сферам - налоговой, промышленной, сельского хозяйства, будет общая дорожная карта по макроэкономической политике. За каждой дорожной картой закреплены соответствующие ведомства, их задача в двухмесячный срок - к 1 ноября - подготовить дорожные карты, которые будут говорить о конкретных интеграционных шагах между Россией и Белоруссией подведения экономического пространства под единый знаменатель.

"Несмотря на то, что у нас экономики с точки зрения регулирования довольно близкие, все равно в определенных моментах они очень сильно отличаются. Подведение их под единый знаменатель - где-то Россия должна будет подстроиться, где-то Белоруссия, как раз это задача детального описания этих элементов внутри дорожных карт", - сказал он. По словам Орешкина, в итоге это будет выгодно всем отраслям экономик, потому что приведет к расширению объединенного рынка и углублению экономического сотрудничества, поэтому общий эффект будет абсолютно положительный.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает, что документы по интеграции экономик России и Белоруссии будут подготовлены в сжатые сроки.