Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T19:19Z
https://ria.ru/20190906/1558409660.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155840/94/1558409433_0:156:1501:1000_1036x0_80_0_0_e635637936294a533bdbc85589a31f3e.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Реконструкция участка Горьковского шоссе в Балашихе завершится к концу года

19:19 06.09.2019
105
© РИА Новости / Павел ЛьвовРеконструкция участка автодороги
Реконструкция участка автодороги
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Строительство разворотных петель с 26 по 30 километр Горьковского шоссе в Балашихе завершится к концу 2019 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу городского округа Сергея Юрова.
Горьковское шоссе — крайне важный объект для Балашихи в плане транспортной доступности, отметил Юров. В связи с этим на этой трассе сейчас проходит второй этап реконструкции. Рабочие убирают на одном уровне пешеходные переходы, светофоры, левые повороты, а также увеличивают число полос до шести.
Кроме того, до конца 2019 года необходимо достроить разворотные петли. Также предстоит возвести два дополнительных надземных пешеходных перехода рядом с микрорайоном Сакраменто и ВНИИПО.
Всего в рамках второго этапа реконструкции Горьковского шоссе в Балашихе предусмотрено строительство трех развязок, четырех надземных пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов и автоматизированной системы управления дорожным движением.
После всех работ на участке с 26 по 30 километр автолюбители получат петлю, благодаря которой можно будет развернуться в сторону Москвы, и еще одну — для разворота в сторону Владимира и движения по направлению Владимир — Восточное шоссе. На 30-м километре для водителей сделают петлю для разворота в сторону Москвы, проезда по направлению Восточное шоссе — Москва и поворота с федеральной трассы М7 "Волга" в микрорайон Балашихи Сакраменто.
Следующий этап реконструкции Горьковского шоссе пройдет в районе Ногинска. Благодаря этому трасса разгрузится и там больше не будет пробок, как еще два-три года назад.
000001
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяСергей ЮровБалашихаМосковская область
Рекомендуем
В КЧР после реконструкции открыли участок трассы Черкесск-Домбай
В КЧР после реконструкции открыли участок трассы Черкесск-Домбай
РИА
Новости
Автомобили на дороге
Движение по путепроводу в Салтыковке пустят до конца года
Роберт Мугабе
США выразили соболезнования из-за смерти Мугабе, раскритиковав его политику
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых идут переговоры с Россией
Лента
новостей
Макет российского пилотируемого транспортного корабля Федерация
"Роскосмос" переименовал новый российский пилотируемый космический корабль
Норкин выгнал из студии НТВ устроившего скандал члена Общественной палаты
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Молодые люди в национальных флагах США и России
Американский сенатор призвал к открытому диалогу между Россией и США
Молоточек судьи
В США смягчили приговор экс-сотрудникам Blackwater за убийство иракцев
В Москаленском районе Омской области супружеская пара осуждена за издевательства над своими детьми
Семейную пару в Омской области осудили за издевательства над детьми
Адвокат Валентин Рыбин
Адвокат заявил об угрозе срыва освобождения заключенных россиян и украинцев
Здание Центрального банка России в Москве
ЦБ отозвал лицензию у "Поволжского страхового альянса"
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
"Последнее, что вы увидите": американские СМИ напугала российская ракета
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Ураган Дориан со спутников Метеор
Ураган "Дориан" достиг американского побережья в районе Северной Каролины
Памятник писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в усадьбе Вязёмы
Туристическая тропа появилась в подмосковном музее-заповеднике Пушкина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния