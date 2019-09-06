Реконструкция участка Горьковского шоссе в Балашихе завершится к концу года

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Строительство разворотных петель с 26 по 30 километр Горьковского шоссе в Балашихе завершится к концу 2019 года. Об этом сообщил телеканал Строительство разворотных петель с 26 по 30 километр Горьковского шоссе в Балашихе завершится к концу 2019 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу городского округа Сергея Юрова.

Горьковское шоссе — крайне важный объект для Балашихи в плане транспортной доступности, отметил Юров. В связи с этим на этой трассе сейчас проходит второй этап реконструкции. Рабочие убирают на одном уровне пешеходные переходы, светофоры, левые повороты, а также увеличивают число полос до шести.

Кроме того, до конца 2019 года необходимо достроить разворотные петли. Также предстоит возвести два дополнительных надземных пешеходных перехода рядом с микрорайоном Сакраменто и ВНИИПО.

Всего в рамках второго этапа реконструкции Горьковского шоссе в Балашихе предусмотрено строительство трех развязок, четырех надземных пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов и автоматизированной системы управления дорожным движением.

После всех работ на участке с 26 по 30 километр автолюбители получат петлю, благодаря которой можно будет развернуться в сторону Москвы, и еще одну — для разворота в сторону Владимира и движения по направлению Владимир — Восточное шоссе. На 30-м километре для водителей сделают петлю для разворота в сторону Москвы, проезда по направлению Восточное шоссе — Москва и поворота с федеральной трассы М7 "Волга" в микрорайон Балашихи Сакраменто.