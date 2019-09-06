Туристическая тропа появилась в подмосковном музее-заповеднике Пушкина

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Подмосковье решилась проблема, которая волновала всех любителей творчества Александра Пушкина. Две его усадьбы, в Больших Вяземах и Захарове, которые были разделены Можайским шоссе, теперь соединили пешеходной тропой, сообщил телеканал "360".
"Появилась такая идея — создать пешеходную тропу между двумя усадьбами по пересеченной местности. Чтобы сделать и приятную прогулку, но и не подвергать риску — хождениям по магистралям", — рассказал Владимир Сизов, сотрудник музея-заповедника Пушкина.
В течение нескольких месяцев сотрудники музея занимались разработкой маршрута. В ход шли и архивные, и исторические данные. Создание тропы одобрили местные жители.
Всего на трех с небольшим километрах можно будет узнать о жизни и творчестве Александра Пушкина. Сотрудники музея планируют облагородить эту зону и проводить экскурсии для туристов.
В планах сделать лестницы с перилами, мостики и указатели. Тропа будет удобна для пожилых людей и инвалидов.