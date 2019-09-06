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РИА Новости
Краснодарский край

Депутаты на Кубани взяли на контроль обеспечение лекарствами жителей Анапы

19:09 06.09.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивМинприроды поддержало создание нового природного парка в Краснодарском крае
Минприроды поддержало создание нового природного парка в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края взяли на контроль вопрос обеспечения медикаментами жителей Анапы, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.
Уточняется, что спикер заксобрания Юрий Бурлачко и депутат Госдумы от Краснодарского края Иван Демченко провели выездной прием граждан в Анапе. Как отметили в пресс-службе, к депутатам обратились жители города, обеспокоенные перебоями в обеспечении медикаментами.
"Обратившимся было дано подробное разъяснение, что временные трудности возникли из-за организационных моментов, связанных с переходом объектов здравоохранения из муниципальной в краевую собственность", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что в настоящее время причины, вызвавшие данную ситуацию, устранены.
"Мы понимаем, что это единичный случай, но нужно сделать все, чтобы подобное не повторилось. Это жизненно важный вопрос, ведь отсутствие необходимых лекарств зачастую влечет очень серьезные последствия. В начале будущего года в рамках осуществления депутатского контроля обязательно к нему вернемся", - приводятся в сообщении слова Бурлачко.
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Кроме того, участники встречи обсудили законность возведения 22 объектов недвижимости в поселке Сукко на участке вблизи детского центра "Смена". "Парламентарии дали рекомендации по вопросу, отметив, что его решение находится в судебной компетенции, возможно и заключение мирового соглашения", - пояснили в пресс-службе. По данным заксобрания, Демченко настоял, чтобы в судебных заседаниях принимало участие руководство местной администрации для защиты интересов предпринимателей.
Также спикер парламента заявил, что вопрос заключения мирового соглашения возьмет на контроль земельный комитет заксобрания. Еще одной темой встречи стало предоставление территории для парусной школы. "Суд признал недействительным договор об аренде участка, на котором яхт-клуб располагался ранее. Главой города было принято решение о выделении площадки для школы в районе пансионата "Высокий берег". В целом она подходит с точки зрения безопасности детей, но ее размеры, по мнению представителей парусного спорта, должны быть больше", - отметили в пресс-службе.
Участники дискуссии обсудили варианты расширения площадки, руководство города подтвердило готовность оказывать дальнейшее содействие. Спикер парламента заявил, что профильный комитет в настоящее время подробно изучает состояние парусного спорта в крае и этот вопрос будет вынесен на одно из ближайших планерных заседаний.
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