Помпео заявил о намерении продолжать переговоры с КНДР

"Я привержен работе с северокорейской командой для обсуждения возможных результатов, которые будут полезны как для Соединенных Штатов, так и для всего мира в плане уменьшения ядерной угрозы, исходящей с Корейского полуострова, а также обеспечения безопасности, мира и процветания для Северной Кореи. Мы всегда знали, что это займет время. Мы всегда знали, что будут препятствия", - сказал Помпео в интервью радиостанции KCMO.