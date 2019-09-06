Помпео заявил о намерении продолжать переговоры с КНДР

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что по-прежнему намерен продолжать переговоры с КНДР.
"Я привержен работе с северокорейской командой для обсуждения возможных результатов, которые будут полезны как для Соединенных Штатов, так и для всего мира в плане уменьшения ядерной угрозы, исходящей с Корейского полуострова, а также обеспечения безопасности, мира и процветания для Северной Кореи. Мы всегда знали, что это займет время. Мы всегда знали, что будут препятствия", - сказал Помпео в интервью радиостанции KCMO.
По его мнению, северокорейская команда также привержена продолжению переговоров. "Мы думаем, что они все еще намерены идти по дипломатическому пути, и мы делаем все возможное, чтобы поощрять это", - добавил госсекретарь.
Помпео заявил также, что ядерное оружие, к которому стремится КНДР, не обеспечит безопасность страны. Напротив, по его мнению, только процесс денуклеаризации приведет к укреплению безопасности. "И когда они это сделают, мы предоставим им гарантии безопасности, которые им необходимы. У каждой страны есть право на самооборону", - добавил он.