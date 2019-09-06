Помпео назвал сокращение обязательств Ирана в рамках СВПД неприемлемым

"Они проводят террористические кампании по всему миру через доверенных лиц. Они вкладывают средства в ракетные системы, которые им запрещено иметь. Они только вчера объявили, что собираются продолжать проводить исследования и разработки в отношении своих систем ядерного оружия. Эти вещи недопустимы", - сказал Помпео в интервью радиостанции KCMO.

Иран ранее объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя с ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий. Это, в частности, касается разработки ядерных центрифуг.