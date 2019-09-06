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РИА Новости

Помпео назвал сокращение обязательств Ирана в рамках СВПД неприемлемым

18:34 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал неприемлемым сокращение обязательств Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД).
"Они проводят террористические кампании по всему миру через доверенных лиц. Они вкладывают средства в ракетные системы, которые им запрещено иметь. Они только вчера объявили, что собираются продолжать проводить исследования и разработки в отношении своих систем ядерного оружия. Эти вещи недопустимы", - сказал Помпео в интервью радиостанции KCMO.
Он подчеркнул, что США намерены предотвратить попадание ядерного оружия в руки Ирана.
Иран ранее объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя с ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий. Это, в частности, касается разработки ядерных центрифуг.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоИранСШАВ мире
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