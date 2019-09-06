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РИА Новости

Глава Удмуртии вручил подарки двум подросткам за спасение пенсионерки

18:09 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 6 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с подростками, спасшими пенсионерку из горящего дома и предотвратившими взрыв газа, и вручил им подарки, сообщили в пресс-службе руководства республики.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в конце августа в деревне Гавриловка Воткинского района Удмуртии. Подростки Арсений Дьяконов и Руслан Клишин рассказали Бречалову, как в последние дни каникул готовились к учебе: Арсений собирался в 9-й класс, а Руслан поступил в промышленный техникум. Во время прогулки во дворе одного из домов они увидели дым.
"Сначала подумали, что топится печь, но, засомневавшись, всё же решили проверить. Оказалось, что огонь во дворе уже бушевал вовсю - горела баня, и пламя успело перейти в дом. Не задумываясь, они бросились внутрь, в дыму обнаружили спящую пожилую женщину и вывели её во двор", - рассказали в пресс-службе главы Удмуртии.
По их словам, "Руслан позвонил в пожарную охрану и начал тушить огонь, а Арсений еще раз забежал в дом и вынес документы пенсионерки". Кроме того, они смогли отключить газ, тем самым предотвратив взрыв и угрозу распространения огня.
"Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с подростками, поблагодарил юных героев, вручил им подарки и отметил, что именно такие поступки должны стать примером для молодежи", - говорится в сообщении пресс-службы руководства региона.
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Отмечается, что, по словам подростков, им было очень страшно, "но думать об этом было некогда". "За чашкой чая ребята рассказали руководителю региона о своих увлечениях. Оба занимаются спортом. Говорят, что наслышаны о спортивных достижениях Бречалова. Руслан занимается художественной ковкой, будет учиться на газосварщика. Говорит, что профессия "хлебная". Летом он уже выполнил много заказов и теперь уверен, что выбрал правильную профессию. Арсений тоже хочет идти по стопам друга", - отметили в пресс-службе.
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Александр БречаловУдмуртияОбщество
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