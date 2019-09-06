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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" получил основную лицензию на строительство блока №2 АЭС "Аккую"

17:40 06.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" получила от турецкого атомного регулятора основную лицензию на строительство энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации.
"Основная лицензия на строительство второго энергоблока получена", - сказал он.
В конце 2018 года Турецкое агентство по атомной энергии выдало так называемое ограниченное разрешение на строительство блока №2 АЭС "Аккую". Это фактически предварительный документ, позволявший начать сооружение объектов будущего энергоблока за исключением реакторной установки.
Строительство энергоблока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.
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