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РИА Новости

Движение в центре Москвы ограничат в День города

17:39 06.09.2019 (обновлено: 00:17 07.09.2019)
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© Предоставлено Комплексом городского хозяйства МосквыПраздничные конструкции ко Дню города в Москве
Праздничные конструкции ко Дню города в Москве
© Предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Движение транспорта на ряде улиц в центре Москвы будет ограничено и перекрыто из-за проведения праздничных мероприятий ко Дню города, сообщили в Центре организации дорожного движения.
Так движение транспорта будет ограничено 7 сентября с 12.00 до 17.00 на участке Трубной площади от четной до нечетной стороны Цветного бульвара.
Кроме того, с 11.00 до 21.30 7 сентября и с 14.00 до 20.30 8 сентября перекрыто движение транспорта на участке улицы Волхонка от Соймоновского проезда до Всехсвятского проезда. Также 7 сентября с 12.00 до 17.00 перекрыт участок Цветного бульвара от Садовой-Сухаревской улицы до Трубной площади.
В ЦОДД обращают внимание автомобилистов, что с 7.00 до 17.00 будет перекрыт разворот перед Садовым кольцом с четной на нечетную сторону Цветного бульвара. Полное перекрытие движения транспорта вводится на участке улицы Петровка от Петровских ворот до Театрального проезда в период с 8.00 7 сентября до 23.00 8 сентября.
Автомобилистов также предупреждают, что в праздничные дни возможны дополнительные ограничения или перекрытия движения в случае осложнения дорожно-транспортной ситуации.
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