Движение в центре Москвы ограничат в День города

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Движение транспорта на ряде улиц в центре Москвы будет ограничено и перекрыто из-за проведения праздничных мероприятий ко Дню города, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Так движение транспорта будет ограничено 7 сентября с 12.00 до 17.00 на участке Трубной площади от четной до нечетной стороны Цветного бульвара.

Кроме того, с 11.00 до 21.30 7 сентября и с 14.00 до 20.30 8 сентября перекрыто движение транспорта на участке улицы Волхонка от Соймоновского проезда до Всехсвятского проезда. Также 7 сентября с 12.00 до 17.00 перекрыт участок Цветного бульвара от Садовой-Сухаревской улицы до Трубной площади.

В ЦОДД обращают внимание автомобилистов, что с 7.00 до 17.00 будет перекрыт разворот перед Садовым кольцом с четной на нечетную сторону Цветного бульвара. Полное перекрытие движения транспорта вводится на участке улицы Петровка от Петровских ворот до Театрального проезда в период с 8.00 7 сентября до 23.00 8 сентября.