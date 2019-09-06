РИА Новости 12-й месяц сохраняет лидерство по цитируемости в соцсетях

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — РИА Новости 12-й месяц подряд возглавил рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях. Согласно данным исследования компании ria.ru почти 430 тыс. раз. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — РИА Новости 12-й месяц подряд возглавил рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях. Согласно данным исследования компании Brand Analytics , в августе 2019 года пользователи соцсетей публиковали материалы с сайтапочти 430 тыс. раз.

Доля цитируемости РИА Новости среди Топ-100 медиаплощадок составила 5,0%, а индекс цитируемости — 429 684. В пятерку лидеров вошли также "Комсомольская правда" (3,0% и 256 863), ТАСС (2,8% и 240 133), Газета.ру (2,8% и 239 751) и Лента.ру (2,7% и 234 322). В первую сотню рейтинга попал еще один ресурс МИА "Россия сегодня" – Украина.ру, занявшая 56-е место (0,6% и 52 523).

Доля конкретного издания — это процент от общей суммы цитирований всех материалов в рейтинге. Индекс — число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц. Топ-100 формируется на основе индекса цитируемости производителей контента в социальных медиа. Рейтинг включает СМИ, UGC-площадки, блоги и другие популярные медиаресурсы. Тем самым рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.

Составленный Brand Analytics рейтинг топ-платформ – экосистем, аккумулирующих и распространяющих контент, – в августе в очередной раз возглавил мессенджер Telegram с индексом цитируемости 3 461 866. За ним следуют Яндекс.Дзен (2 116 743), Новости@Mail.ru (225 399), Яндекс.Новости (216 408) и Рамблер/Новости (149 560).

Данные исследования компании BrandAnalytics Данные исследования компании BrandAnalytics

Для расчета рейтингов было проанализировано 2,1 млрд русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, "Мой Мир", "Мир тесен", а также в блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров, комментариях к новостным статьям.

Brand Analytics — лидирующая система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, победитель конкурса аналитических систем 2017 года, организованного Аналитическим центром при правительстве России, лидер по качеству среди систем мониторинга соцмедиа согласно рейтингу AdIndex 2017.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Сайт — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Сайт RIA.ru читают свыше четырех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более ста городов мира.