Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T17:37Z
https://ria.ru/20190906/1558406032.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152167/66/1521676634_0:165:3054:1883_1036x0_80_0_0_b034ded9ddf16cb433527c48191fbd4d.jpg
РИА Новости

РИА Новости 12-й месяц сохраняет лидерство по цитируемости в соцсетях

17:33 06.09.2019 (обновлено: 17:37 06.09.2019)
62
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБаннер МИА "Россия сегодня"
Баннер МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — РИА Новости 12-й месяц подряд возглавил рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях. Согласно данным исследования компании BrandAnalytics, в августе 2019 года пользователи соцсетей публиковали материалы с сайта ria.ru почти 430 тыс. раз.
Доля цитируемости РИА Новости среди Топ-100 медиаплощадок составила 5,0%, а индекс цитируемости — 429 684. В пятерку лидеров вошли также "Комсомольская правда" (3,0% и 256 863), ТАСС (2,8% и 240 133), Газета.ру (2,8% и 239 751) и Лента.ру (2,7% и 234 322). В первую сотню рейтинга попал еще один ресурс МИА "Россия сегодня" – Украина.ру, занявшая 56-е место (0,6% и 52 523).
Доля конкретного издания — это процент от общей суммы цитирований всех материалов в рейтинге. Индекс — число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц. Топ-100 формируется на основе индекса цитируемости производителей контента в социальных медиа. Рейтинг включает СМИ, UGC-площадки, блоги и другие популярные медиаресурсы. Тем самым рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.
Составленный Brand Analytics рейтинг топ-платформ – экосистем, аккумулирующих и распространяющих контент, – в августе в очередной раз возглавил мессенджер Telegram с индексом цитируемости 3 461 866. За ним следуют Яндекс.Дзен (2 116 743), Новости@Mail.ru (225 399), Яндекс.Новости (216 408) и Рамблер/Новости (149 560).
Данные исследования компании BrandAnalytics
Данные исследования компании BrandAnalytics
Данные исследования компании BrandAnalytics
Для расчета рейтингов было проанализировано 2,1 млрд русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, "Мой Мир", "Мир тесен", а также в блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров, комментариях к новостным статьям.
Brand Analytics — лидирующая система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, победитель конкурса аналитических систем 2017 года, организованного Аналитическим центром при правительстве России, лидер по качеству среди систем мониторинга соцмедиа согласно рейтингу AdIndex 2017.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Сайт RIA.ru читают свыше четырех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более ста городов мира.
Украина.ру — информационно-аналитическое интернет-издание, входящее в медиагруппу "Россия сегодня". Портал, предоставляющий площадку для выражения альтернативных точек зрения, которые кардинально отличаются от доминирующих в украинских и западных СМИ, начинался в 2014 году как сайт-агрегатор новостей. Теперь это влиятельное издание с собственным контентом, эксклюзивной аналитикой и мощным пулом известных публицистов.
Участники на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
5 сентября, 12:59РИА Новости
Директор Галереи Уффици погулял по Луне с помощью VR-проекта РИА Новости
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
000000
Обсудить 0
РИА НовостиМоскваРоссияНовости агентства
Рекомендуем
Страница социальной сети Одноклассники
Одноклассники запустили "Новости региона"
РИА
Новости
Заместитель министра культуры РФ Павел Степанов на стенде с VR-проектом РИА Новости Лунная станция
Замминистра культуры РФ предложил перевести "сНежное шоу" в VR
Участники на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Директор Галереи Уффици погулял по Луне с помощью VR-проекта РИА Новости
Старая книга и стеклянная лупа
В Москве состоялась презентация книги "Цветет калина"
Лента
новостей
Технический комплекс космодрома Восточный
Рогозин объяснил, почему Илон Маск вряд ли заинтересуется Восточным
Виды Пензы
Более 200 молодых журналистов собрались на медиафоруме в Пензе
Пожарные учения
Команда из КНР примет участие в Чемпионате мира по пожарному спорту
Лабораторные мыши
Китай и Россия укрепляют региональное сотрудничество в области науки
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Малым предприятиям Москвы-участникам госзаказа упростят получение гарантий
Лесные пожары
Власти Якутии просят увеличить финансирование для борьбы с лесными пожарами
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омский губернатор предложил экспортировать зерно по Северному морскому пути
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о важности проведения "Президентских состязаний"
Соль
Врачи оспорили миф о вреде соли
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время заседания Палаты общин в Лондоне. 4 сентября 2019
"Да он же в отчаянии!" Почему британская демократия застряла на выходе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния