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РИА Новости

Памфилова считает, что избирательная кампания завершится не раньше ноября

17:05 06.09.2019
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". 6 сентября 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Текущая избирательная кампания в России с учетом возможных вторых туров может завершиться не раньше ноября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова во время подписания протокола о двустороннем сотрудничестве российского Центризбиркома и Высшего избирательного совета Турции.
В ходе подписания Памфилову пригласили на конференцию в Стамбул.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
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"Спасибо большое, я увидела (приглашение - ред.) и очень хотелось, просто у нас еще выборы, только еще подводить итоги будем. Боюсь, лично я просто не смогу, поскольку могут быть вторые туры. Я планирую, что раньше ноября наша избирательная кампания не закончится", - сказала она в ответ на приглашение.
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Элла ПамфиловаЦИК РФТурцияРоссияПолитика
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