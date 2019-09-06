Памфилова считает, что избирательная кампания завершится не раньше ноября

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Текущая избирательная кампания в России с учетом возможных вторых туров может завершиться не раньше ноября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова во время подписания протокола о двустороннем сотрудничестве российского Центризбиркома и Высшего избирательного совета Турции.

"Спасибо большое, я увидела (приглашение - ред.) и очень хотелось, просто у нас еще выборы, только еще подводить итоги будем. Боюсь, лично я просто не смогу, поскольку могут быть вторые туры. Я планирую, что раньше ноября наша избирательная кампания не закончится", - сказала она в ответ на приглашение.