Силовики перебросили в Донбасс РСЗО "Град" и артиллерию, заявили в ДНР

"Нашей разведкой зафиксировано прибытие в Артемовск (под контролем Киева - ред.) батареи РСЗО "Град" в количестве шести единиц и 12 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20. Кроме этого, на железнодорожные станции (на подконтрольной Киеву территории - ред.) прибыли эшелоны с БМП, танками и самоходными артиллерийскими установками", - сказал Басурин.