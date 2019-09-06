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РИА Новости

Силовики перебросили в Донбасс РСЗО "Град" и артиллерию, заявили в ДНР

17:01 06.09.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики перебросили в Донбасс артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град", сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Нашей разведкой зафиксировано прибытие в Артемовск (под контролем Киева - ред.) батареи РСЗО "Град" в количестве шести единиц и 12 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20. Кроме этого, на железнодорожные станции (на подконтрольной Киеву территории - ред.) прибыли эшелоны с БМП, танками и самоходными артиллерийскими установками", - сказал Басурин.
По его словам, также в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Катериновка в лесополосе отмечено нахождение артустановок калибром 122 миллиметра.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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