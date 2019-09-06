В ДНР обвинили ВСУ в 377 нарушениях нового перемирия

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики 377 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более тысячи мин и снарядов, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
"С момента объявления перемирия враг нарушил его 377 раз. По территории нашей республики было выпущено 53 артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, 26 танковых снарядов, 992 мины калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал Басурин.
По его словам, также украинские силовики вели огонь из гранатометов, стрелкового оружия, противотанковых управляемых ракет и применяли ударные беспилотники. При этом, отметил Басурин, Народная милиция ДНР продолжает соблюдать режим прекращения огня.