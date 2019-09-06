В ДНР обвинили ВСУ в 377 нарушениях нового перемирия

Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики 377 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более тысячи мин и снарядов, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.

"С момента объявления перемирия враг нарушил его 377 раз. По территории нашей республики было выпущено 53 артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, 26 танковых снарядов, 992 мины калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал Басурин.