Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T16:43Z
https://ria.ru/20190906/1558403667.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155312/41/1553124149_234:452:3072:2048_1036x0_80_0_0_c7e713684c4685e07a00330ce2b40954.jpg
РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в 377 нарушениях нового перемирия

16:43 06.09.2019
121
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики 377 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более тысячи мин и снарядов, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
"С момента объявления перемирия враг нарушил его 377 раз. По территории нашей республики было выпущено 53 артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, 26 танковых снарядов, 992 мины калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал Басурин.
По его словам, также украинские силовики вели огонь из гранатометов, стрелкового оружия, противотанковых управляемых ракет и применяли ударные беспилотники. При этом, отметил Басурин, Народная милиция ДНР продолжает соблюдать режим прекращения огня.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Вчера, 09:50РИА Новости
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
010120
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Украинский военный
Силовики перебросили в Донбасс РСЗО "Град" и артиллерию, заявили в ДНР
РИА
Новости
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
В ДНР сообщили о восьми погибших из-за боевых действий за неделю
Беспилотный летательный аппарат
В ДНР заявили, что сбили за неделю пять беспилотников силовиков
У здания, подвергшегося пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обновил состав СНБО
Ситуация в Донбассе
В ДНР за неделю в результате обстрелов погибли три ополченца
Военнослужащие армии Украины
Силовики обстреляли из гранатомета населенный пункт, заявили в ЛНР
Певец Александр Розенбаум во время выступления
Продюсер Розенбаума рассказала о состоянии музыканта после операции
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова получила травмы в результате нападения
Флаги ДНР в Донецке
В ДНР ждут от Киева ответ на предложенный алгоритм по обмену пленными
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай
Гонконгская полиция разгоняет демонстрантов травматическими пулями
Украинский военный
Киев не выполняет требования контроля за перемирием, заявили в ДНР
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
Киев намеренно нарушает перемирие, заявили в ДНР
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии подписания совместных документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета
Лукашенко припомнил России аварию на ЧАЭС и попросил помочь с газом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния