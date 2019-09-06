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РИА Новости

Эксперт не исключил возможность беспорядков в Абхазии из-за выборов

16:43 06.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Горячий темперамент жителей Абхазии может спровоцировать беспорядки и столкновения по итогам выборов в республике, заявил РИА Новости замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ–ВШЭ Андрей Суздальцев.
Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября, в нем примут участие действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии Алхас Квициния. Хаджимба в первом туре набрал 24,83%, Квициния - 22,91%. Явка составила 65,18%.
"Обычно в Абхазии борьба за власть бывает очень обостренной. И не касается вопросов России, поддержки Россией. Это табуированные темы. Обычно они их игнорируют или ориентируются на традиционное абхазское недовольство: нужны поддержка, нужна помощь, традиционно, все, что зависит от России - они недовольны, потому что им кажется, что их обделяют. На это играет клан, который поддерживает оппозиционного кандидата, который получил на 2% меньше, чем лидер. Разрыв минимальный", - считает Суздальцев.
Он отметил, что реакция на итоги выборов может быть самой неожиданной.
Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
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"У абхазцев очень горячий темперамент. Он может довести до того, что могут быть демонстрации и даже столкновения.... Но, тем не менее, это нежелательно. Грузия оказывается рядышком и распространяет разные заявления, что нежелательно. Поэтому ни Россия, ни Абхазия этого не желает", - отметил он.
Порог явки во втором туре выборов – 25%.
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Андрей СуздальцевАбхазияВ мире
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