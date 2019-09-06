Эксперт не исключил возможность беспорядков в Абхазии из-за выборов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Горячий темперамент жителей Абхазии может спровоцировать беспорядки и столкновения по итогам выборов в республике, заявил РИА Новости замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ–ВШЭ Андрей Суздальцев.

Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября, в нем примут участие действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии Алхас Квициния. Хаджимба в первом туре набрал 24,83%, Квициния - 22,91%. Явка составила 65,18%.

"Обычно в Абхазии борьба за власть бывает очень обостренной. И не касается вопросов России, поддержки Россией. Это табуированные темы. Обычно они их игнорируют или ориентируются на традиционное абхазское недовольство: нужны поддержка, нужна помощь, традиционно, все, что зависит от России - они недовольны, потому что им кажется, что их обделяют. На это играет клан, который поддерживает оппозиционного кандидата, который получил на 2% меньше, чем лидер. Разрыв минимальный", - считает Суздальцев.

Он отметил, что реакция на итоги выборов может быть самой неожиданной.

"У абхазцев очень горячий темперамент. Он может довести до того, что могут быть демонстрации и даже столкновения.... Но, тем не менее, это нежелательно. Грузия оказывается рядышком и распространяет разные заявления, что нежелательно. Поэтому ни Россия, ни Абхазия этого не желает", - отметил он.