В ДНР заявили, что сбили за неделю пять беспилотников силовиков

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило пять беспилотников украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Всего за текущую неделю сбито пять БПЛА противника различных видов и назначения", - сказал Басурин.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru