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РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили за неделю пять беспилотников силовиков

16:41 06.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат
© РИА Новости / Илья Питалев
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Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило пять беспилотников украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Всего за текущую неделю сбито пять БПЛА противника различных видов и назначения", - сказал Басурин.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
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