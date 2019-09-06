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РИА Новости

В ДНР за неделю в результате обстрелов погибли три ополченца

16:36 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в Донбассе
Ситуация в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Три ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли и один пострадал из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"За неделю вооруженные формирования Украины 130 раз нарушили режим прекращения огня. Повреждено 30 жилых домостроений и объектов инфраструктуры. Погибли трое военнослужащих Народной милиции и ещё один получил ранение", - сказал Басурин.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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