В ДНР за неделю в результате обстрелов погибли три ополченца

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Три ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли и один пострадал из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За неделю вооруженные формирования Украины 130 раз нарушили режим прекращения огня. Повреждено 30 жилых домостроений и объектов инфраструктуры. Погибли трое военнослужащих Народной милиции и ещё один получил ранение", - сказал Басурин.