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РИА Новости

Одноклассники запустили "Новости региона"

16:28 06.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Региональные СМИ и местные новости получат дополнительный охват в социальной сети Одноклассники. Благодаря новой системе поддержки медиа пользователи ОК по всей России смогут узнавать о самых актуальных событиях своего города и региона, а локальные СМИ – увеличить число подписчиков и охват своих новостей.
Локальные новости будут появляться в ленте "Рекомендации" соцсети с высоким приоритетом для тех пользователей, кому интересны события их города или региона: как в общей ленте, так и с пометкой "Новости региона". В основе работы нового сервиса лежат машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков. Сервис автоматически определяет, для какого региона будет интересна новость, и персонализирует ленту под читателя.
Первые тесты показали, что локальный контент популярен в ОК: охваты групп региональных медиа выросли в среднем на 25%, а число подписчиков – на 20%. Поддержку от соцсети будут получать официальные группы региональных российских СМИ, публикующие не менее 50 постов в сутки и имеющие не менее 10 000 подписчиков. Сейчас в ОК регулярно публикуют свой контент порядка 150 верифицированных групп локальных СМИ.
Список источников нового сервиса системы продвижения будет автоматически пополняться контентом новых официальных групп СМИ. Благодаря этому те медиа, которые еще не присутствуют в соцсети, смогут в дальнейшем получать поддержку и увеличивать свою аудиторию.
Кроме того, сегодня Одноклассники объявят результаты отборочного тура конкурса для региональных СМИ OK Media Challenge. Медиа, прошедшие отбор, поборются за главные призы – бюджет на продвижение через рекламный кабинет ОК и регулярную промо-поддержку от социальной сети. За четыре недели участники конкурса научатся работать с инструментами Одноклассников и будут выполнять задания для более эффективной работы с аудиторией. Оценивать задания будет профессиональное жюри, состоящее из сотрудников Mail.ru Group.
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