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РИА Новости

Суд отказал жене Ананьева в снятии ареста с их квартир и машин

16:11 06.09.2019 (обновлено: 16:20 06.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Ананьев
Алексей Ананьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Ананьев. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал Дарье Ананьевой, жене одного из бывших бенефициаров Промсвязьбанка Алексея Ананьева, в снятии ареста с принадлежащего им имущества, в том числе квартир и автомобилей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ананьева просила отменить обеспечительные меры, принятые в деле по иску Промсвязьбанка к его бывшим контролирующим лицам о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков. Ответчиками в иске указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк.
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Ранее суд наложил арест, в частности, на 12 земельных участков, 7 зданий и квартир, 7 картин известных советских художников, 5 автомобилей, самолет Bombardier Challenger 650, денежные средства на счетах в трех банках, доли в компаниях, принадлежащие или принадлежавшие ранее Алексею Ананьеву.
Представитель Ананьевой в суде заявил, что по условиям брачного договора права на недвижимое имущество и автомобили были закреплены за его доверительницей, а доли в компаниях – за Ананьевым. Он попросил снять арест с квартир и машин, поскольку это имущество принадлежит не ответчику.
Представитель ПСБ заявил, что брачный договор был заключен 5 октября 2017 года, за два месяца до ввода в банк временной администрации. По словам представителя истца, договор имеет признаки сделки, заключенной с целью вывода или сокрытия имущества, и сейчас оспаривается банком в суде общей юрисдикции.
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ПромсвязьбанкАлексей АнаньевМоскваПроисшествия
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