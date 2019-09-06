Суд отказал жене Ананьева в снятии ареста с их квартир и машин

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал Дарье Ананьевой, жене одного из бывших бенефициаров Промсвязьбанка Алексея Ананьева, в снятии ареста с принадлежащего им имущества, в том числе квартир и автомобилей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ананьева просила отменить обеспечительные меры, принятые в деле по иску Промсвязьбанка к его бывшим контролирующим лицам о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков. Ответчиками в иске указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк.

Ранее суд наложил арест, в частности, на 12 земельных участков, 7 зданий и квартир, 7 картин известных советских художников, 5 автомобилей, самолет Bombardier Challenger 650, денежные средства на счетах в трех банках, доли в компаниях, принадлежащие или принадлежавшие ранее Алексею Ананьеву.

Представитель Ананьевой в суде заявил, что по условиям брачного договора права на недвижимое имущество и автомобили были закреплены за его доверительницей, а доли в компаниях – за Ананьевым. Он попросил снять арест с квартир и машин, поскольку это имущество принадлежит не ответчику.