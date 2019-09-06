Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T16:08Z
https://ria.ru/20190906/1558401479.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155840/06/1558400684_0:206:2852:1810_1036x0_80_0_0_55ad175a7f2db404d259dd34b4b21144.jpg
РИА Новости

Набиуллина: проблему доходов россиян надо решать на базе роста экономики

16:05 06.09.2019 (обновлено: 16:08 06.09.2019)
582
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Динамика реальных доходов населения РФ неудовлетворительна, эта проблема должна решаться на базе экономического роста, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Банк России в пятницу принял решение об очередном снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.
Деньги
29 июля, 17:56РИА Новости
В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума
"Динамика реальных доходов неудовлетворительная, и наши оценки здесь близки к оценкам Минэкономразвития на этот год. Безусловно, проблема реальных доходов, прежде всего, должна решаться на базе устойчивого экономического роста", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Минэкономразвития в конце августа понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения РФ на 2019 год до 0,1% с 1%. В 2020 году министерство по-прежнему ожидает роста реальных располагаемых на 1,5%, в 2024 году прогнозирует ускорение роста до 2,4%.
7600123
Обсудить 5
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина: долговая нагрузка россиян растет из-за стагнации доходов
РИА
Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы "окунутся в нищету"
Посетительница в офисе Сбербанка
ЦБ не будет добиваться замедления потребительского кредитования
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала о блокировке счетов по антиотмывочному закону
Лента
новостей
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Центробанк выступил за развитие накопительного элемента пенсий
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
Основателя "Рольфа" объявили в международный розыск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной Tesla
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
"Последнее, что вы увидите": американские СМИ напугала российская ракета
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Козак: газопровод "Сила Сибири" полгода будет работать в режиме наладки
Водитель скорой помощи в Испании
В Испании обнаружили новый источник листериоза
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов ждет от ЦБ дальнейших шагов в направлении снижения ключевой ставки
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова прокомментировала ночное нападение грабителя
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова получила травмы в результате нападения
Стоп-кадр видео из подмосковной Истры, где находится дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Лента новостейМолния