Набиуллина: проблему доходов россиян надо решать на базе роста экономики

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Динамика реальных доходов населения РФ неудовлетворительна, эта проблема должна решаться на базе экономического роста, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Банк России в пятницу принял решение об очередном снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.
"Динамика реальных доходов неудовлетворительная, и наши оценки здесь близки к оценкам Минэкономразвития на этот год. Безусловно, проблема реальных доходов, прежде всего, должна решаться на базе устойчивого экономического роста", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Минэкономразвития в конце августа понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения РФ на 2019 год до 0,1% с 1%. В 2020 году министерство по-прежнему ожидает роста реальных располагаемых на 1,5%, в 2024 году прогнозирует ускорение роста до 2,4%.