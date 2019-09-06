Набиуллина: проблему доходов россиян надо решать на базе роста экономики

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Динамика реальных доходов населения РФ неудовлетворительна, эта проблема должна решаться на базе экономического роста, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Банк России в пятницу принял решение об очередном снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.

"Динамика реальных доходов неудовлетворительная, и наши оценки здесь близки к оценкам Минэкономразвития на этот год. Безусловно, проблема реальных доходов, прежде всего, должна решаться на базе устойчивого экономического роста", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.