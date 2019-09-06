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РИА Новости

В Нижегородской области двоих чиновников будут судить за обман аграриев

16:03 06.09.2019
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© РИА Новости / Павел БыковМашина Прокуратуры России
Машина Прокуратуры России
© РИА Новости / Павел Быков
Машина Прокуратуры России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Бывший замминистра сельского хозяйства Нижегородской области и начальник одного из отделов этого же министерства предстанут перед судом за обман сельхозпроизводителей, с которых они собирали деньги за участие в бесплатном фестивале, сообщает областная прокуратура.
По версии следствия, в период с 2015 года по 2017 год начальник отдела минсельхоза Нижегородской области и бывший заместитель министра сельского хозяйства через фирмы знакомых собирали деньги с участников межрегиональных сельскохозяйственных выставок "АгроФест", не осведомляя их о том, что выставки проводятся за счет средств областного бюджета.
"Для придания видимости законности действий участникам выставки выставляли счета на оплату услуг. Стоимость участия определялась в зависимости от платежеспособности участника и составляла от 5 тысяч до 75 тысяч рублей. В общей сложности участникам "АгроФеста" причинен ущерб на сумму более 2,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении прокуратуры Нижегородской области.
Сотрудники минсельхоза обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах. Уголовное дело направлено в суд, отмечается в сообщении.
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