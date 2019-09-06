Эксперт оценил предстоящую встречу между министрами России и Франции

ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Сотрудничество в борьбе с терроризмом, взаимодействие по африканским темам и вопросы строительства новой архитектуры безопасности в Европе - эти темы станут ключевыми в ходе заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны, считает заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво", специалист в области международной политики Игорь Деланоэ.

Двенадцатое заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны, которые также имеет название "2+2", пройдет в Москве 9 сентября.

"В отношении целей и задач этой встречи строит соблюдать осмотрительность. Сам по себе тот факт, что этот формат снова активирован - хорошая новость. Однако и в российских, и во французских дипломатических и оборонных структурах есть противники этого формата. Кроме этого, подрывной подход Эммануэля Макрона в отношении России вызывает подозрения во французских военном и дипломатическом аппаратах, даже несмотря на то, что там существуют и сторонники свободного сближения Макрона с Москвой", - сказал Деланоэ в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Говоря о предстоящей встрече, он предположил, что одной из ее целей "является выход за рамки технических обменов, которые могут сегодня существовать по ряду вопросов, и придание нового импульса франко-российскому взаимодействию по вопросам обороны и безопасности".

"Мы можем сразу исключить вопрос военно-технического сотрудничества. Еще до исхода дела вертолетоносцев "Мистраль" Москва дала понять, что больше не будет закупать военную технику "с полки" за границей. Единственной перспективой в этой области остается экспорт на третьи рынки. С другой стороны, Эммануэль Макрон, похоже, хочет предложить России диалог по новой архитектуре доверия и безопасности в Европе", - добавил эксперт.

Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон обсуждал тему строительства новой архитектуры в Европе "с Владимиром Путиным в Брегансоне 19 августа, к ней же вернулся в своем обращении ко французским послам 27 августа".

"Я все же остаюсь скептически настроенным к реализации этой инициативы, поскольку для Москвы привилегированным собеседником по вопросам европейской безопасности является Вашингтон, а не Париж и Брюссель", - сказал Деланоэ.

По его мнению, "также возможно, что французы захотят обсудить сирийский и ливийский вопросы". "Если Москва занимается первым вопросом, Париж маневрирует во втором и хочет вернуться в Сирию", - пояснил эксперт.

"Тем не менее, я не вижу, как достичь синергии по этим вопросам, исключая вопрос борьбы с терроризмом. И Россия, и Франция видели, как большое число их граждан присоединялись к террористическим формированиям в Ираке, Сирии и Ливии. И это не считая говорящих по-русски или по-французски выходцев из других стран. Здесь есть площадка для сотрудничества", - добавил собеседник агентства.

Еще одной темой для дискуссии, по его мнению, может стать взаимодействие по африканским вопросам.