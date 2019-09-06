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РИА Новости

На совещании на Восточном под председательством Путина обсудят новые ракеты

15:54 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Михаил Климентьев
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 6 сен - РИА Новости. Перспективы новой линейки российских ракет будут обсуждаться в ходе совещания на космодроме "Восточный", заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания, посвященного развитию инфраструктуры космодрома, глава российского государства призвал для сохранения лидерских позиций РФ в области освоения космоса наращивать конкурентные преимущества, грамотно использовать кадровый потенциал и быть "на шаг впереди" остальных космических держав, совершенствуя собственную инфраструктуру.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
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"В числе приоритетов здесь - создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса. Предполагаемый срок начала ее летных испытаний - 2022 год. Она необходима для запусков автоматических космических аппаратов на околоземную орбиту, а также как ключевой элемент в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Это у нас уже будет следующий этап работы. Более подробно о перспективной линейке ракетных комплексов сегодня поговорим еще", - сказал Путин, говоря о развитии космической отрасли РФ.
Запуск ракеты-носителя "Союз-5" планируется на 2022 год, затем она станет элементом сверхтяжелого носителя.
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