На совещании на Восточном под председательством Путина обсудят новые ракеты

"В числе приоритетов здесь - создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса. Предполагаемый срок начала ее летных испытаний - 2022 год. Она необходима для запусков автоматических космических аппаратов на околоземную орбиту, а также как ключевой элемент в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Это у нас уже будет следующий этап работы. Более подробно о перспективной линейке ракетных комплексов сегодня поговорим еще", - сказал Путин, говоря о развитии космической отрасли РФ.