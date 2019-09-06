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РИА Новости

Лукашенко заявил, что Минск "не возникал" из-за визита Болтона в Москву

15:37 06.09.2019 (обновлено: 15:38 06.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск "не возникал" из-за визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Россию и намерен налаживать отношения с США после многих лет санкций.

"Болтон приехал (в Минск – ред.). А почему он не мог приехать? Он что, приехал в Беларусь прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой (Владимиром) Путиным обнимался. Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали. Приехал и приехал. Надо разговаривать. А тем более нам - страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли и влево, и вправо. И сами приехали, предложили встретиться. Думаю, правильно, мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя. Самая сильная страна", - цитирует Лукашенко в пятницу сайт Sputnik Беларусь.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
29 августа, 18:46Радио
Зачем Болтон приехал в Минск? Мнения политологов Эксперты прокомментировали первый за последние годы визит высокопоставленного американского чиновника в Белоруссию.
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Джон БолтонАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияРоссияСШАВ мире
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