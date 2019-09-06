Лукашенко заявил, что Минск "не возникал" из-за визита Болтона в Москву

"Болтон приехал (в Минск – ред.). А почему он не мог приехать? Он что, приехал в Беларусь прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой (Владимиром) Путиным обнимался. Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали. Приехал и приехал. Надо разговаривать. А тем более нам - страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли и влево, и вправо. И сами приехали, предложили встретиться. Думаю, правильно, мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя. Самая сильная страна", - цитирует Лукашенко в пятницу сайт Sputnik Беларусь.