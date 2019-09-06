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РИА Новости

Правительство утвердило концепцию перевода IT-систем госорганов в "облако"

15:35 06.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило концепцию поэтапного перевода информационных систем госорганов в единую облачную платформу, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением утверждена Концепция создания государственной единой облачной платформы (далее - концепция, ГЕОП). Концепцией предусматривается поэтапный перевод информационных систем органов государственной власти и органов местного самоуправления в ГЕОП", - говорится в сообщении.
Поставщиков услуг ГЕОП будут отбирать в порядке, установленном федеральными законами о закупках. Перевод IT-инфраструктуры органов власти в ГЕОП позволит повысить эффективность использования IT-систем потребителей услуг ГЕОП за счёт обеспечения их надёжной и производительной инфраструктурой.
Также перевод позволит повысить информационную безопасность государственных информационных систем, информационных систем персональных данных российских граждан, значимых объектов критической информационной инфраструктуры России и будет способствовать развитию отечественных производителей вычислительного оборудования и программного обеспечения.
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Как поясняется в сообщении, ГЕОП - это экосистема аккредитованных сервисов и поставщиков информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, которые соответствуют установленным уполномоченными органами требованиям к информационной безопасности и качеству оказания соответствующих услуг.
В конце августа сообщалось, что правительство РФ проведет до конца 2020 года эксперимент по переводу информационных систем и ресурсов госорганов в единую облачную платформу. Эксперимент будет проводиться в целях реализации нацпрограммы "Цифровая экономика". Участниками эксперимента станут Минкомсвязь, Минтруд, Минюст, Государственная фельдъегерская служба, ФТС, Ростехнадзор, Росгвардия, Росархив, Росимущество и ФСС.
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