Правительство утвердило концепцию перевода IT-систем госорганов в "облако"

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило концепцию поэтапного перевода информационных систем госорганов в единую облачную платформу, соответствующий документ опубликован на Правительство РФ утвердило концепцию поэтапного перевода информационных систем госорганов в единую облачную платформу, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждена Концепция создания государственной единой облачной платформы (далее - концепция, ГЕОП). Концепцией предусматривается поэтапный перевод информационных систем органов государственной власти и органов местного самоуправления в ГЕОП", - говорится в сообщении.

Поставщиков услуг ГЕОП будут отбирать в порядке, установленном федеральными законами о закупках. Перевод IT-инфраструктуры органов власти в ГЕОП позволит повысить эффективность использования IT-систем потребителей услуг ГЕОП за счёт обеспечения их надёжной и производительной инфраструктурой.

Также перевод позволит повысить информационную безопасность государственных информационных систем, информационных систем персональных данных российских граждан, значимых объектов критической информационной инфраструктуры России и будет способствовать развитию отечественных производителей вычислительного оборудования и программного обеспечения.

Как поясняется в сообщении, ГЕОП - это экосистема аккредитованных сервисов и поставщиков информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, которые соответствуют установленным уполномоченными органами требованиям к информационной безопасности и качеству оказания соответствующих услуг.