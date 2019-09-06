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РИА Новости

Путин посетил строительную площадку второй очереди космодрома Восточный

15:30 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил строительную площадку второй очереди космодрома Восточный, а также осмотрел ряд объектов, построенных в рамках возведения первой очереди космодрома.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель дирекции Роскосмоса по строительству космодрома Восточный Евгений Рогоза заверили главу государства, что отклонения по срокам возведения объектов второй очереди нет, более того по ряду объектов есть небольшое опережение.
"На сегодняшний день до конца срока реализации контракта - 40 месяцев у нас есть. В соответствии с разработанным графиком не имеем сегодня отклонений по срокам", - сказал Рогоза.
"Даже чуть раньше получается", - заметил Рогозин.
"На сегодняшний день есть стопроцентная уверенность в том, что проект в эти сроки - 40 месяцев - реализуем", - подчеркнул Рогоза, обосновав это тем, что большую часть работ будет делать один подрядчик, причем собственными силами, что исключает необходимость коммуницировать с субподрядчиками, экономить время, деньги и делает схему финансирования максимально прозрачной.
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Глава дирекции Роскосмоса по строительству Восточного доложил, что на сегодняшний день проект строительства второй очереди прошел государственную экспертизу. Он напомнил, что в декабре 2017 года в соответствии с президентским поручением ПСО "Казань" было определено в качестве единого подрядчика. В октябре 2018 года был заключен государственный контракт на сумму 38,8 миллиарда рублей, который предусматривал разработку рабочей документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ. "Срок окончания работ по контракту - декабрь 2022 года", - сказал Рогоза.
Путин поинтересовался, когда планируется первый пуск с нового стартового стола под ракету "Ангара". Представители Роскосмоса напомнили, что по планам это должно произойти в августе 2023 года.
Президенту рассказали об особенностях возведения новых объектов.
"К стройке приступили фактически 30 мая этого года. Сегодня мобилизовано подрядчиком 619 человек", - доложил Рогоза.
Однако он продемонстрировал Путину график наращивания присутствия рабочей силы. По его словам, на данный момент такого количества рабочих рук достаточно. Рогозин продемонстрировал Путину составленный специалистами и утвержденный им понедельный и подневной график того, как должна увеличиваться рабочая сила на стройплощадке. Представители Роскосмоса заверили, что уже в октябре группировка строителей будет насчитывать 1200 рабочих и 140 единиц техники. Пик нагрузки придется с марта 2021 года по март 2022 года. В это время численность задействованных на стройке рабочих будет от 2500 до 5000 человек.
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Рогоза доложил, что в настоящий момент работы развернуты на 14 объектах. В частности он упомянул непосредственный стартовый комплекс, где строители приступили к рытью котлована, технический блок кислорода-азота, резервуары запаса воды, командный пункт, блок общежития на 2000 человек, два бетонных завода и т.д. Рогоза указал Путину на подготовленный график, из которого следовало, что все начатые объекты находятся в так называемой "зеленой зоне".
Руководители Роскосмоса отметили, что строительство самого стартового стола под "Ангару" обойдется в 38 миллиардов рублей, а технологическое оборудование еще 27,5 миллиарда рублей. Это оборудование изготавливается Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) в кооперации с 12 российскими предприятиями.
"По пяти инженерным системам оборудование уже на площадке, по двум до конца года будет здесь, по 20 - в течение следующего года и по 8 оставшимся - до середины 2021 года. Оборудование идет с опережающими темпами, в том числе часть по Северному морскому пути", - отчитался Рогоза.
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Восточный (космодром)РоскосмосДмитрий РогозинВладимир ПутинРИА Наука
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