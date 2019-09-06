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РИА Новости

В США смягчили приговор экс-сотрудникам Blackwater за убийство иракцев

15:28 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Суд в Вашингтоне пересмотрел приговор трем бывшим сотрудникам частной военной компании Blackwater по делу об убийстве мирных жителей Ирака в 2007 году, практически в два раза уменьшив им сроки заключения, сообщает газета New York Times со ссылкой на решение суда.
В сентябре 2007 года бойцы Blackwater, охранявшие колонну с сотрудниками госдепартамента США, открыли огонь по безоружным мирным жителям. Погибли 17 человек, ранения получили 20 иракцев. Трое сотрудников Blackwater - Пол Слоу, Эван Либерти и Дастин Херд - были приговорены американским судом к 30 годам тюремного заключения за непредумышленное убийство, еще один бывший охранник компании Николас Слаттен - к пожизненному сроку, так как суд установил, что он первым открыл огонь. В 2017 году суд снял обвинение в убийстве со Слаттена и постановил пересмотреть приговор трем другим фигурантам дела. Как отмечает издание, суд счел ошибочным применение закона, подразумевающего наказание 30 лет лишения свободы, так как он не относится к случаям использования казенных пулеметов в зоне боевых действий.
В четверг суд вновь признал, что "неверные суждения" экс-сотрудников Blackwater "привели к гибели многих невинных людей" и приговорил их к тюремным срокам. Херд получил 12 лет и семь месяцев лишения свободы, Либерти – 14 лет, Слоу – 15 лет.
"Мы (в США) привлекаем к ответственности наши вооруженные силы и людей, работающих по контракту, за их действия", - заявил судья Ройс Ламберт.
Основатель Blackwater американец Эрик Принс. Архивное фото
7 декабря 2017, 01:52РИА Новости
Основатель Blackwater отрицает причастность к "каналам связи" России и США
Blackwater была основана в 1996 году как частная американская военная компания, которая по сути стала армией. Компания до 2009 года участвовала в войне в Ираке по контракту с правительством США, предоставляя военные и охранные услуги. Компанию неоднократно обвиняли в убийствах мирных жителей. Так, в 2004 году после гибели от рук боевиков четырех служащих Blackwater компания начала военные действия, которые стали известны как первая битва за Фаллуджу и привели к гибели почти 600 мирных жителей.
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BlackwaterИракСШАВ мире
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