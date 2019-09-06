Дефицит интернет-адресов не отразится на пользователях, считает эксперт

По его словам, основные заботы лягут на плечи операторов, так как им нужно будет не только настроить нужное оборудование и соединения с пиринговыми партнерами, но и обеспечить совместимость с той частью сети, которая все еще работает на IPv4. "Это потребует некоторых дополнительных усилий и затрат, однако поскольку процесс перехода начался уже давно (первый Всемирный день IPv6 прошел еще в 2011 году), то компании в большинстве своем так или иначе предусмотрели это в своей работе", - добавил директор КЦ.