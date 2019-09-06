Дефицит интернет-адресов не отразится на пользователях, считает эксперт

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, не отразится на обычных пользователях, заявил РИА Новости директор Координационного центра доменов .RU/.РФ (КЦ) Андрей Воробьев.
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, написало ранее издание РБК со ссылкой на RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) - одну из пяти интернет-регистратур в мире, которая занимается распределением интернет-ресурсов в России, Европе и на Ближнем Востоке. IP — один из базовых протоколов для передачи данных в интернете. Компьютеры для соединения друг с другом используют числовые IP-адреса: когда пользователь хочет открыть какой-нибудь сайт и вводит в строку браузера домен, компьютер преобразовывает его в число. IPv4 — первая широко используемая версия этого протокола. По данным RIPE NCC, сейчас доступно 1,88 миллиона адресов IPv4, а на 30 июля их было 2,61 миллиона.
По словам главы КЦ, завершение адресов протокола IPv4 не скажется на пользователях.
"Большинство современных пользовательских устройств уже поддерживают работу с протоколом IPv6, поэтому пользователи вряд ли заметят этот переход. Все производители программного обеспечения и владельцы крупнейших маркет-плейсов тоже уже давно поставили условие поддержки IPv6", - сказал Воробьев.
По его словам, основные заботы лягут на плечи операторов, так как им нужно будет не только настроить нужное оборудование и соединения с пиринговыми партнерами, но и обеспечить совместимость с той частью сети, которая все еще работает на IPv4. "Это потребует некоторых дополнительных усилий и затрат, однако поскольку процесс перехода начался уже давно (первый Всемирный день IPv6 прошел еще в 2011 году), то компании в большинстве своем так или иначе предусмотрели это в своей работе", - добавил директор КЦ.