Румас: Минск готов к подписанию программы интеграции с Россией в декабре

ГОРКИ, 6 сен - РИА Новости. Минск готов к подписанию в начале декабря программы интеграции с Россией и "дорожных карт", заявил премьер Белоруссии Сергей Румас.

"У нас осталось чуть более двух месяцев для того, чтобы подготовить большой пакет дорожных карт - их около 30, несколько межправсоглашений, и как вы сказали, представить президентам в пакете программы действий, "дорожные карты" для подписания на встрече в начале декабря. Белорусская сторона со своей стороны готова эту работу выполнить в указанные сроки, и хотели бы, чтобы такая же команда пошла и в адрес госорганов РФ", - сказал Румас на переговорах с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

На этой неделе пресс-секретарь премьера республики Александра Исаева сообщила РИА Новости, что проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По данным белорусской стороны, в программе заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа "две страны - один рынок". К 1 ноября по этому документу должны быть подготовлены около 28 "дорожных карт" в различных сферах.

Ранее Румас отмечал, что в документе нет вопросов политического характера. Он не исключил, что после парафирования этого документа кабмины двух стран опубликуют его для того, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета".