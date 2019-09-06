Румас: Минск готов к подписанию программы интеграции с Россией в декабре

ГОРКИ, 6 сен - РИА Новости. Минск готов к подписанию в начале декабря программы интеграции с Россией и "дорожных карт", заявил премьер Белоруссии Сергей Румас.
"У нас осталось чуть более двух месяцев для того, чтобы подготовить большой пакет дорожных карт - их около 30, несколько межправсоглашений, и как вы сказали, представить президентам в пакете программы действий, "дорожные карты" для подписания на встрече в начале декабря. Белорусская сторона со своей стороны готова эту работу выполнить в указанные сроки, и хотели бы, чтобы такая же команда пошла и в адрес госорганов РФ", - сказал Румас на переговорах с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
На этой неделе пресс-секретарь премьера республики Александра Исаева сообщила РИА Новости, что проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По данным белорусской стороны, в программе заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа "две страны - один рынок". К 1 ноября по этому документу должны быть подготовлены около 28 "дорожных карт" в различных сферах.
Ранее Румас отмечал, что в документе нет вопросов политического характера. Он не исключил, что после парафирования этого документа кабмины двух стран опубликуют его для того, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета".
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. С российской стороны этой группой руководит глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской – глава Минэкономики Дмитрий Крутой. Орешкин в августе заявлял, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции двух стран сняты. Крутой отмечал, что стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства.