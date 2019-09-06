СК проверит версию нападения на Памфилову из-за ее деятельности

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Следствие проверит и отработает каждую версию нападения на главу ЦИК Эллу Памфилову, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером, сообщается на сайте МВД РФ. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал передачу дела в центральный аппарат ведомства.
"В рамках предварительного следствия в предельно сжатые сроки будут приняты все необходимые меры для установления обстоятельств нападения и причастных к нему лиц. В этих целях будут привлечены оперативные силы МВД и ФСБ России. Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель", - сказала она.
По словам Петренко, СК РФ даст всестороннюю правовую оценку всем действиям причастных.