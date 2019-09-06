СК проверит версию нападения на Памфилову из-за ее деятельности

"В рамках предварительного следствия в предельно сжатые сроки будут приняты все необходимые меры для установления обстоятельств нападения и причастных к нему лиц. В этих целях будут привлечены оперативные силы МВД и ФСБ России. Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель", - сказала она.