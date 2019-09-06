Снижение ключевой ставки поможет подстегнуть рост экономики, заявил Аксаков

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ поможет подстегнуть рост экономики РФ и простимулировать снижение кредитных ставок, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Банк России в пятницу принял решение об очередном снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.

"Решение Банка России снизить ключевую ставку до 7% годовых поможет простимулировать экономический рост и будет способствовать снижению процентных ставок по всему спектру банковских кредитов - как компаниям, так и частным лицам", - приводится комментарий Аксакова в сообщении пресс-службы Ассоциации банков России.

Он отметил, что решение регулятора в целом отвечает ожиданиям экономистов и рынка, но снижение могло бы быть более решительным - на 0,5% вместо 0,25%. Впервые за два года в августе в РФ была зафиксирована месячная дефляция в размере 0,2%, сохраняется устойчивая ситуация на валютном рынке и относительно низкая потребительская активность, которая не подогревает цены, подчеркнул Аксаков.

Даже без учета динамики ключевой ставки экономическая ситуация позволяет к концу года выйти на целевые показатели инфляции, считает глава комитета Госдумы.