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РИА Новости

Снижение ключевой ставки поможет подстегнуть рост экономики, заявил Аксаков

14:59 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков во время конференции "Российский фондовый рынок". 21 мая 2019
Депутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков во время конференции Российский фондовый рынок. 21 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ поможет подстегнуть рост экономики РФ и простимулировать снижение кредитных ставок, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
Банк России в пятницу принял решение об очередном снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.
"Решение Банка России снизить ключевую ставку до 7% годовых поможет простимулировать экономический рост и будет способствовать снижению процентных ставок по всему спектру банковских кредитов - как компаниям, так и частным лицам", - приводится комментарий Аксакова в сообщении пресс-службы Ассоциации банков России.
Он отметил, что решение регулятора в целом отвечает ожиданиям экономистов и рынка, но снижение могло бы быть более решительным - на 0,5% вместо 0,25%. Впервые за два года в августе в РФ была зафиксирована месячная дефляция в размере 0,2%, сохраняется устойчивая ситуация на валютном рынке и относительно низкая потребительская активность, которая не подогревает цены, подчеркнул Аксаков.
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Даже без учета динамики ключевой ставки экономическая ситуация позволяет к концу года выйти на целевые показатели инфляции, считает глава комитета Госдумы.
По предварительным данным Росстата, рост ВВП РФ во втором квартале 2019 года ускорился до 0,9% в годовом выражении с 0,5% кварталом ранее, а в первом полугодии экономика страны выросла на 0,7% в годовом выражении.
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Центральный Банк РФАнатолий АксаковРоссияЭкономика
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