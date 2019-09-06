В России есть "уникальные технологии" для проведения выборов, заявил Булаев

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В России есть уникальные технологии для избирательного процесса, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".
"Мне кажется, подобного рода конференции с такой темой нигде пока не проводились. И мы считаем, что в России в настоящее время есть возможность показать технологии, которые являются уникальными", - сказал Булаев журналистам.
Он пояснил, что речь идёт о технологии "Мобильный избиратель", цифровых избирательных участках и электронном дистанционном голосовании. Булаев добавил, что эти технологии позволят "совершенствовать избирательные процессы, делать их более публичными, понятными людям", а само голосование "сделать более спокойным и доступным".
Развитие избирательных технологий в России - инициатива, в первую очередь, председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, сказал также Булаев.
"Все что делает Центральная избирательная комиссия в развитие избирательных технологий это, конечно, инициатива, в первую очередь, председателя ЦИК. Элла Александровна глубоко в этой теме и в этом процессе и без ее энтузиазма, профессионализма, настойчивости и иногда определенного такого, я бы сказал, жёсткого отношения к нам, мужчинам в ЦИК, проект цифровых технологий в избирательных кампаниях не был бы никогда реализован. В этом прямая заслуга Эллы Александровны", - сказал Булаев.
Международная конференция "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение" проходит в Москве 6-8 сентября.