В России есть "уникальные технологии" для проведения выборов, заявил Булаев

"Все что делает Центральная избирательная комиссия в развитие избирательных технологий это, конечно, инициатива, в первую очередь, председателя ЦИК. Элла Александровна глубоко в этой теме и в этом процессе и без ее энтузиазма, профессионализма, настойчивости и иногда определенного такого, я бы сказал, жёсткого отношения к нам, мужчинам в ЦИК, проект цифровых технологий в избирательных кампаниях не был бы никогда реализован. В этом прямая заслуга Эллы Александровны", - сказал Булаев.