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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

В Югре появится общественный совет по жилищным вопросам

14:52 06.09.2019
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© РИА Новости / Олеся ПеченкинаХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Олеся Печенкина
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен - РИА Новости. Общественный совет по жилищным вопросам появится в Ханты-Мансийском автономном округе, такое решение было принято после встречи окружного омбудсмена Натальи Стребковой и представителей органов власти с пятью жительницами Сургута, объявившими голодовку из-за исключения из жилищной программы для молодых семей.
Голодовку в четверг объявили пять жительниц Сургута. По информации ряда СМИ, они купили жилье в ипотеку, будучи участницами программы "Доступное жилье молодым", однако в связи с достижением 36-летнего возраста были исключены и не получили поддержку в виде субсидии. Женщины сообщили в соцсетях, что, в частности, требуют отмены судебного преследования семей, с которых взыскивается выплаченная ранее компенсация по ипотеке после того, как они скрыли наличие квартир в собственности на момент подачи заявки.
Ранее в Ипотечном агентстве Югры сообщали РИА Новости, что обязательным условием предоставления из бюджета компенсации процентной ставки по ипотеке является отсутствие жилья как на территории автономного округа, так и в других регионах. Однако техническая возможность запросов сведений из Единого госреестра появилась только в 2016 году, и по этой причине фактически организация могла проверить участников жилищных программ уже после того, как они получили право на субсидию. Организация направила в суд иски, требуя от семей вернуть 87 миллионов рублей.
В пятницу с женщинами, устроившими голодовку, встретились уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова, представители Общественной палаты региона, департамента строительства Югры, а также Ипотечного агентства и окружной думы.
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Глава Югры рассказала членам СПЧ о поддержке молодых семей с ипотекой
"Итогом переговоров стало решение по созданию Совета по жилищным вопросам граждан. В него войдут не только общественники, но и представители от каждого муниципалитета Югры, профильных органов власти, Ипотечного агентства Югры, уполномоченный по правам человека. Голодовка прекращена", - говорится в сообщении, опубликованном в группе "Правительство Югры" в социальной сети "ВКонтакте".
По словам одной из участниц акции, приоритетным вопросом также является снижение ценза оседлости, который сегодня составляет 15 лет, - столько необходимо прожить в регионе, чтобы претендовать на участие в окружной жилищной программе "36+" при исключении из списка молодых семей. Стороны договорились, что по этому направлению будет изучаться общественное мнение.
Ранее вопрос, касающийся поддержки молодых семей, лишившихся такого статуса по возрасту, обсуждался главой региона Натальей Комаровой на встрече с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Глава СПЧ Михаил Федотов признал, что эта проблема упирается в федеральное законодательство, и с ней правозащитники сталкиваются достаточно часто. Он заявил о необходимости создавать рабочую группу для поиска решения.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваМихаил ФедотовРоссияОбщество
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