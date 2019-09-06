В Югре появится общественный совет по жилищным вопросам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен - РИА Новости. Общественный совет по жилищным вопросам появится в Ханты-Мансийском автономном округе, такое решение было принято после встречи окружного омбудсмена Натальи Стребковой и представителей органов власти с пятью жительницами Сургута, объявившими голодовку из-за исключения из жилищной программы для молодых семей.

Голодовку в четверг объявили пять жительниц Сургута. По информации ряда СМИ, они купили жилье в ипотеку, будучи участницами программы "Доступное жилье молодым", однако в связи с достижением 36-летнего возраста были исключены и не получили поддержку в виде субсидии. Женщины сообщили в соцсетях, что, в частности, требуют отмены судебного преследования семей, с которых взыскивается выплаченная ранее компенсация по ипотеке после того, как они скрыли наличие квартир в собственности на момент подачи заявки.

Ранее в Ипотечном агентстве Югры сообщали РИА Новости, что обязательным условием предоставления из бюджета компенсации процентной ставки по ипотеке является отсутствие жилья как на территории автономного округа, так и в других регионах. Однако техническая возможность запросов сведений из Единого госреестра появилась только в 2016 году, и по этой причине фактически организация могла проверить участников жилищных программ уже после того, как они получили право на субсидию. Организация направила в суд иски, требуя от семей вернуть 87 миллионов рублей.

В пятницу с женщинами, устроившими голодовку, встретились уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова, представители Общественной палаты региона, департамента строительства Югры, а также Ипотечного агентства и окружной думы.

"Итогом переговоров стало решение по созданию Совета по жилищным вопросам граждан. В него войдут не только общественники, но и представители от каждого муниципалитета Югры, профильных органов власти, Ипотечного агентства Югры, уполномоченный по правам человека. Голодовка прекращена", - говорится в сообщении, опубликованном в группе "Правительство Югры" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам одной из участниц акции, приоритетным вопросом также является снижение ценза оседлости, который сегодня составляет 15 лет, - столько необходимо прожить в регионе, чтобы претендовать на участие в окружной жилищной программе "36+" при исключении из списка молодых семей. Стороны договорились, что по этому направлению будет изучаться общественное мнение.