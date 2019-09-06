План интеграции России и Белоруссии почти готов к парафированию

"В целом я исхожу из того, что программа действий и перечень дорожных карт практически подготовлены к парафированию. Остались какие-то нюансы, которые можно было бы сейчас обсудить, ну и если мы обо всем договоримся, то, соответственно, завершить нашу сегодняшнюю встречу весьма важным мероприятием, то есть согласовать в таком именно общем плане программу действий по реализации договора и перечень дорожных карт, после этого начать проработку и подготовку этих дорожных карт для того, чтобы в конечном счете, как в общем-то и обсуждалось, выйти к президентам в начале декабря - как раз ближе к 20-летию договора - уже окончательно договориться о том, как мы будем дальше двигаться по интеграционному пути", - заявил Медведев на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.