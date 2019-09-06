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РИА Новости
Союзное государство

План интеграции России и Белоруссии почти готов к парафированию

14:49 06.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 6 сен - РИА Новости. План интеграции экономик России и Белоруссии и перечень дорожных карт по ней практически готовы к парафированию, стороны рассчитывают в пятницу завершить согласование, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"В целом я исхожу из того, что программа действий и перечень дорожных карт практически подготовлены к парафированию. Остались какие-то нюансы, которые можно было бы сейчас обсудить, ну и если мы обо всем договоримся, то, соответственно, завершить нашу сегодняшнюю встречу весьма важным мероприятием, то есть согласовать в таком именно общем плане программу действий по реализации договора и перечень дорожных карт, после этого начать проработку и подготовку этих дорожных карт для того, чтобы в конечном счете, как в общем-то и обсуждалось, выйти к президентам в начале декабря - как раз ближе к 20-летию договора - уже окончательно договориться о том, как мы будем дальше двигаться по интеграционному пути", - заявил Медведев на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.
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В настоящее время Медведев и Румас проводят переговоры в расширенном составе, ранее они более часа общались тет-а-тет.
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияЭкономика
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