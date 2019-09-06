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РИА Новости
Культура

Эксперты предсказали победителя Венецианского кинофестиваля

16:41 06.09.2019
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© предоставлено пресс-службой MEGOGO DistributionКадр из фильма "Офицер и шпион"
Кадр из фильма Офицер и шпион
© предоставлено пресс-службой MEGOGO Distribution
ВЕНЕЦИЯ, 6 сен - РИА Новости. Новый фильм Романа Полански "Офицер и шпион", картина "Джокер" или драма "Мартин Иден" могут стать обладателями "Золотого льва" 76-го Венецианского кинофестиваля.
Это следует из рейтингов кинокритиков (итальянских и иностранных - Прим.ред.), публикуемых в журнале Ciak на фестивале.
Итальянские критики считают, что главную награду Мостры заберет исторический триллер Полански "Офицер и шпион" ("J'accuse"), основанный на реальной истории о ложном обвинении в шпионаже офицера Альфреда Дрейфуса (Луи Гаррель ). В XIX веке это судебное дело вызвало большой резонанс по всей Европе, а на фестивале картину встретили с восторгом и овациями.
Общий балл картины у итальянцев 4,5, а у зарубежных критиков - 3,7 балла.
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
На втором месте картина "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли (4 балла от итальянских журналистов и 3,4 от зарубежных). Фильм о становлении знаменитого противника Бетмена также был тепло встречен на Мостре и вызвал ажиотаж - на показы картины выстраивались многочасовые очереди.
Третье место итальянские критики присудили драме "Мартин Иден", картине Пьетро Марчелло по одноимённому роману Джека Лондона о превращении простого рабочего в знаменитого писателя. Итальянцы поставили работе своего соотечественника 3,6 балла, а зарубежные критики - 3,2.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке премьеры фильма "Брачная история" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
Актриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке премьеры фильма Брачная история в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке премьеры фильма "Брачная история" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
В тройку лидеров рейтинга у иностранных журналистов также вошла драма "Брачная история" Ноа Баумбаха со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером про супружескую пару по время развода (4 балла) и скандинавская картина "О бесконечности" Роя Андерссона (3,5 балла).
В конце таблиц рейтингов, среди прочих, находятся фильмы "Осиная сеть" с Пенелопой Крус и Гаэль Гарсиа Берналем про кубинских шпионов в США (2,1 балл у итальянцев и 2,5 у иностранцев) и "Почетный гость" Атома Эгояна про девушку, сидящую в тюрьме по ложному обвинению и ее отца, который хочет вызволить ее, с Дэвидом Тьюлисом и Люком Уилсоном (2,3 у итальянцев и 2,4 у зарубежных критиков).
Кадр из фильма Назло врагам
2 сентября, 08:00Культура
Звездный развод, космический Питт, ужасный Джокер. Что смотрят в Венеции?
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КультураКино и сериалыНовости культурыСкарлетт ЙоханссонПенелопа КрусВенецианский кинофестивальРоман ПоланскиВенеция
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