Эксперты предсказали победителя Венецианского кинофестиваля

ВЕНЕЦИЯ, 6 сен - РИА Новости. Новый фильм Романа Полански "Офицер и шпион", картина "Джокер" или драма "Мартин Иден" могут стать обладателями "Золотого льва" 76-го Венецианского кинофестиваля.

Это следует из рейтингов кинокритиков (итальянских и иностранных - Прим.ред.), публикуемых в журнале Ciak на фестивале.

Итальянские критики считают, что главную награду Мостры заберет исторический триллер Полански "Офицер и шпион" ("J'accuse"), основанный на реальной истории о ложном обвинении в шпионаже офицера Альфреда Дрейфуса (Луи Гаррель ). В XIX веке это судебное дело вызвало большой резонанс по всей Европе, а на фестивале картину встретили с восторгом и овациями.

Общий балл картины у итальянцев 4,5, а у зарубежных критиков - 3,7 балла.

На втором месте картина "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли (4 балла от итальянских журналистов и 3,4 от зарубежных). Фильм о становлении знаменитого противника Бетмена также был тепло встречен на Мостре и вызвал ажиотаж - на показы картины выстраивались многочасовые очереди.

Третье место итальянские критики присудили драме "Мартин Иден", картине Пьетро Марчелло по одноимённому роману Джека Лондона о превращении простого рабочего в знаменитого писателя. Итальянцы поставили работе своего соотечественника 3,6 балла, а зарубежные критики - 3,2.

В тройку лидеров рейтинга у иностранных журналистов также вошла драма "Брачная история" Ноа Баумбаха со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером про супружескую пару по время развода (4 балла) и скандинавская картина "О бесконечности" Роя Андерссона (3,5 балла).