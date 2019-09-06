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РИА Новости

Политолог прокомментировал заявление Эрдогана о ядерном оружии

14:44 06.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости, Федор Смирнов. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о неприемлемости ситуации, когда ряд стран обладает ядерным оружием, а Анкара не может заниматься его разработкой, рассчитано на внутреннюю аудиторию, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.
Эрдоган назвал неприемлемой ситуацию, когда одни страны обладают ядерным оружием, в то время как Турция не может заниматься его разработкой, выступая в городе Сивас на востоке Турции в среду. Турция присоединилась к международному договору о нераспространении ядерного оружия в 1980 году.
"Эрдоган использует тему ядерного оружия исключительно как инструмент внутренней политики. Даже если бы у Турции действительно появилось желание обладать ядерным оружием, в любом случае это не тема сегодняшнего дня, а долгосрочной перспективы, о вероятности чего пока рано говорить", - сказал Сезер.
По его словам, Эрдоган пытается создать внутриполитическую повестку, используя темы политики внешней, хотя они постепенно находят все меньше интереса внутри страны. "Он делает такие заявления, зная, что Турция является членом НАТО, но если страна реально хочет владеть ядерным оружием, ей придется пересмотреть свои отношения и с альянсом, и с Западом в целом", - считает политолог.
Он добавил, что Турция находится под защитой НАТО при возможном ядерном нападении, поэтому должна следовать подписанному ею договору о нераспространении ядерного оружия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
5 сентября, 12:45РИА Новости
Эрдоган считает неприемлемым, что Турция не может иметь ядерное оружие
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