Руденя: в Кимрах создадут новый индустриальный парк

ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. Новый индустриальный парк планируется создать в Тверской области.
Как сообщил губернатор области Игорь Руденя, производственные мощности появятся на площадке Савеловского станкостроительного завода в Кимрах.
Савеловский станкостроительный завод" был создан в 2016 году. Он является одной из семи производственных площадок ООО "СТАН" – крупнейшей российской компании в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования. Компания обеспечивает более 50% производства металлообрабатывающих станков на отечественном рынке.
"Хотели бы реализовать совместный проект с корпорацией "Ростех", машиностроителями, заинтересованными бизнес-структурами. Это создание индустриального парка на территории Савеловского завода. Здесь есть свободные площадки, на которых можно разместить дополнительные производства. Готовы предоставить налоговые льготы и другие меры поддержки, в том числе через Фонд развития промышленности. Данный режим готовы ввести уже с 1 января 2020 года. Эта площадка может стать одним из проектов по экспорту товаров и услуг из России", – сказал глава региона на совещании о развитии завода, в котором приянял участие заместитель генерального директора корпорации "Ростех" Максим Выборных.
В пресс-службе правительства Тверской области отметил, что Ростех, а также Роскосмос, Росатом, РЖД, компании нефтегазового комплекса являются заказчиками ООО "СТАН".
Выборных подтвердил готовность корпорации "Ростех" участвовать в этой работе, отметив при этом, что реализация проекта должна благоприятно отразиться на социально-экономической ситуации в городе, обеспечить занятость населения.
Руденя сообщил, что в ближайшее время область сформирует пакет законодательных актов, направленных на обеспечение льгот резидентам индустриального парка в Кимрах. В том числе преференции касаются налога на имущество.
17 октября 2017, 19:18РИА НовостиРуденя: новый завод в Кимрах – пример промпотенциала Тверской области
Представитель пресс-службы напомнил, что на сегодняшний день в Верхневолжье действуют шесть индустриальных парков: "Боровлёво" и "Раслово" в Калининском районе, "Две башни" и "Композит Сити" в Твери, "MSB-Удомля" в Удомельском городском округе, "Итомля" в Ржевском районе.