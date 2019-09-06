Руденя: в Кимрах создадут новый индустриальный парк

"Хотели бы реализовать совместный проект с корпорацией "Ростех", машиностроителями, заинтересованными бизнес-структурами. Это создание индустриального парка на территории Савеловского завода. Здесь есть свободные площадки, на которых можно разместить дополнительные производства. Готовы предоставить налоговые льготы и другие меры поддержки, в том числе через Фонд развития промышленности. Данный режим готовы ввести уже с 1 января 2020 года. Эта площадка может стать одним из проектов по экспорту товаров и услуг из России", – сказал глава региона на совещании о развитии завода, в котором приянял участие заместитель генерального директора корпорации "Ростех" Максим Выборных.