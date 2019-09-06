Следующее заседание межправкомиссии Россия – КНДР пройдет в Северной Корее

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Следующее заседание межправительственной комиссии Россия – КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в Северной Корее, сроки еще определяются, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Предыдущее заседание межправкомиссии РФ - КНДР прошло в Москве 4-6 марта.

"Что касается следующей межправкомиссии, то она должна пройти в КНДР. Сроки определяются", - сказал Козлов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Он добавил, что на полях Восточного экономического форума встречался с заместителем председателя кабинета министров КНДР Ли Рён Намом, с которым обсудил в том числе договоренности, достигнутые на апрельской встрече глав государств. "В форуме приняла участие делегация министерства внешнеэкономических дел КНДР, визави по межправкомиссии", - отметил министр.​

По его словам, сотрудничество России с КНДР осуществляется строго в рамках резолюций Совета Безопасности ООН, несмотря на это, наметился хороший рост товарооборота по итогам первого полугодия 2019 года – в 2,3 раза. В цифрах это 18,5 миллиона долларов.