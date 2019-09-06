Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T14:32Z
https://ria.ru/20190906/1558395535.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149734/95/1497349565_0:130:2500:1536_1036x0_80_0_0_236a071c2a3c9f0906503320a6ddf4b3.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Следующее заседание межправкомиссии Россия – КНДР пройдет в Северной Корее

14:31 06.09.2019 (обновлено: 14:32 06.09.2019)
135
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Следующее заседание межправительственной комиссии Россия – КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в Северной Корее, сроки еще определяются, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.
Предыдущее заседание межправкомиссии РФ - КНДР прошло в Москве 4-6 марта.
"Что касается следующей межправкомиссии, то она должна пройти в КНДР. Сроки определяются", - сказал Козлов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
Он добавил, что на полях Восточного экономического форума встречался с заместителем председателя кабинета министров КНДР Ли Рён Намом, с которым обсудил в том числе договоренности, достигнутые на апрельской встрече глав государств. "В форуме приняла участие делегация министерства внешнеэкономических дел КНДР, визави по межправкомиссии", - отметил министр.​
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии отъезда на железнодорожном вокзале Владивостока
5 сентября, 15:55РИА Новости
Посол в Пхеньяне рассказал о визите Ким Чен Ына в Россию
По его словам, сотрудничество России с КНДР осуществляется строго в рамках резолюций Совета Безопасности ООН, несмотря на это, наметился хороший рост товарооборота по итогам первого полугодия 2019 года – в 2,3 раза. В цифрах это 18,5 миллиона долларов.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
400001
Обсудить 2
Восточный экономический форумВЭФМинистерство развития Дальнего Востока РФАлександр КозловКНДРРоссия
Рекомендуем
Прогон спектакля Пристань в Театре им. Вахтангова
Выставка, посвященная спектаклю "Пристань", открылась в театре Вахтангова
РИА
Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии отъезда на железнодорожном вокзале Владивостока
Посол в Пхеньяне рассказал о визите Ким Чен Ына в Россию
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Власти КНДР изучат приглашение Ким Чен Ыну посетить парад Победы в Москве
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Россия и Ирак обсудили возобновление сотрудничества по мирному атому
Лента
новостей
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Помпео заявил о намерении продолжать переговоры с КНДР
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД призвал к построению системы безопасности в Восточной Азии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания Палаты общин в Лондоне
Британская оппозиция не поддержит проведение выборов до 31 октября
Зал судебных заседаний
Суд признал банкротом "генерала Диму", бизнесмена Дмитрия Якубовского
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху обсудил с главой Пентагона Иран, Сирию и Ливан
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Россия и КНДР планируют ряд визитов высокого уровня, заявил посол
Олег Кожемяко
Зампредседателя правительства КНДР встретился с главой Приморья на ВЭФ
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
В России есть "уникальные технологии" для проведения выборов, заявил Булаев
Посол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР призывал не обострять ситуацию на Корейском полуострове
Флаг у Штаб-квартиры ООН
КНДР попросила ООН сократить число своих сотрудников в стране
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Посол ответил на обвинения в адрес России о помощи КНДР в обходе санкций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Лента новостейМолния