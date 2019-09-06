Британская оппозиция не поддержит проведение выборов до 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания Палаты общин в Лондоне

ЛОНДОН, 6 сен – РИА Новости. Оппозиционные партии Великобритании договорились не поддерживать поведение досрочных парламентских выборов до 31 октября, даты выхода страны из Евросоюза при отсутствии сделки, передает британский телеканал Оппозиционные партии Великобритании договорились не поддерживать поведение досрочных парламентских выборов до 31 октября, даты выхода страны из Евросоюза при отсутствии сделки, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на членов оппозиционных партий.

Ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил вынести на рассмотрение парламента вопрос о проведении внеочередных выборов.

Ожидается, что парламент рассмотрит указанное предложение в понедельник, на этот же день намечено и очередное голосование.

Ранее палата общин также отвергла предложение Джонсона о проведении выборов 15 октября.

Представители Лейбористской партии, либдемов, SNP и Партии Уэльса отметили, что они проголосуют "против" или воздержатся при голосовании в понедельник по вопросу о внеочередных выборах.

Как отметила лидер Партии Уэльса Лиз Савилл Робертс, дата проведения выборов может быть только после 31 октября. "В моем понимании, когда бы ни проводились всеобщие выборы, дата голосования должна быть после 31 октября", - приводит ее слова телеканал.

Джонсон добивается, чтобы Британия покинула ЕС вне зависимости от наличия соглашения, но нижняя палата парламента, в которой его Консервативная партия потеряла большинство, проголосовала против плана премьера. Она принял законопроект, который обяжет премьера просить ЕС о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения.