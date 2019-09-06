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РИА Новости

Британская оппозиция не поддержит проведение выборов до 31 октября

14:30 06.09.2019 (обновлено: 15:05 06.09.2019)
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© REUTERS / UK Parliament/Jessica TaylorПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания Палаты общин в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания Палаты общин в Лондоне
© REUTERS / UK Parliament/Jessica Taylor
ЛОНДОН, 6 сен – РИА Новости. Оппозиционные партии Великобритании договорились не поддерживать поведение досрочных парламентских выборов до 31 октября, даты выхода страны из Евросоюза при отсутствии сделки, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на членов оппозиционных партий.
Ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил вынести на рассмотрение парламента вопрос о проведении внеочередных выборов.
Ожидается, что парламент рассмотрит указанное предложение в понедельник, на этот же день намечено и очередное голосование.
Ранее палата общин также отвергла предложение Джонсона о проведении выборов 15 октября.
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То-то и "Оно". Борис Джонсон навел на Британию ужас и промахнулсяДжонсон хотел взять Вестминстер нахрапом. В результате у него ни Brexit'а любой ценой, ни досрочных выборов. Только статус без пяти минут третьего лишнего. Те двое, что ушли до него, тоже просчитались. Кэмерон с референдумом, Мэй с роспуском парламента.
Представители Лейбористской партии, либдемов, SNP и Партии Уэльса отметили, что они проголосуют "против" или воздержатся при голосовании в понедельник по вопросу о внеочередных выборах.
Как отметила лидер Партии Уэльса Лиз Савилл Робертс, дата проведения выборов может быть только после 31 октября. "В моем понимании, когда бы ни проводились всеобщие выборы, дата голосования должна быть после 31 октября", - приводит ее слова телеканал.
Джонсон добивается, чтобы Британия покинула ЕС вне зависимости от наличия соглашения, но нижняя палата парламента, в которой его Консервативная партия потеряла большинство, проголосовала против плана премьера. Она принял законопроект, который обяжет премьера просить ЕС о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.
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Выход Британии из ЕвросоюзаЕвросоюзБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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