Украинские силовики 16 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске

ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Тридцатого августа в ЛНР заявили, что украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении девяти населенных пунктов ЛНР.

Также начальник пресс-службы отметил, что на неделе в ЛНР в результате обстрела сгорели два жилых дома. "В результате обстрела населенного пункта Золотое-5 был поврежден продуктовый магазин по адресу ул. Мира, 4 и сгорели два жилых домостроения", - сообщил Осадчий.

Он уточнил, что факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генпрокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров украинских силовиков.

По словам Осадчего, украинские силовики сосредотачивают вооружение в зоне военной операции в Донбассе, а для размещения военной техники используют объекты гражданской инфраструктуры. По данным разведки ЛНР, вооружение прибыло в населенные пункты Катериновка, Попасная, Счастье, Нижнее Ольховая, Троицкое, Выскрива, Троицкое. Осадчий уточнил, что в район населенного пункта Троицкое было зафиксировано выдвижение шести танков.