Адвокаты Пучдемона добились продления в Бельгии следствия по делу о слежке

БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Адвокаты экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона добились продления в Бельгии срока следствия по делу об обнаружении устройства для слежки на его автомобиле, сообщил в пятницу РИА Новости источник в окружении политика.

Весной этого года стало известно, что в автомобиле, перевозившем Пучдемона во время его поездки по Европе, был установлен "маячок" для слежки. В марте Пучдемон был задержан в Германии, но летом был отпущен и вернулся в Бельгию. По факту слежки представители политика обращались в бельгийские правоохранительные органы, было инициировано расследование.

Однако позднее прокуратура хотела прекратить расследование, сославшись на то, что установить причастных не представляется возможным.

"Расследование продолжится", - сообщил в пятницу представитель созданного Пучдемоном в Бельгии "Совета по делам республики", подтвердив сообщения в СМИ, что этого добились его адвокаты.

Ранее испанское агентство Efe со ссылкой на источники сообщало, что спецслужбы Испании установили на автомобиль Пучдемона, на котором он возвращался из Финляндии в Бельгию, геолокатор.