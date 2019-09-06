Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T14:06Z
https://ria.ru/20190906/1558392234.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150765/74/1507657435_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_232d6e88c99423cd7afd66a5cd6358e4.jpg
РИА Новости

Адвокаты Пучдемона добились продления в Бельгии следствия по делу о слежке

14:06 06.09.2019
147
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкКарлес Пучдемон
Карлес Пучдемон
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Карлес Пучдемон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Адвокаты экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона добились продления в Бельгии срока следствия по делу об обнаружении устройства для слежки на его автомобиле, сообщил в пятницу РИА Новости источник в окружении политика.
Весной этого года стало известно, что в автомобиле, перевозившем Пучдемона во время его поездки по Европе, был установлен "маячок" для слежки. В марте Пучдемон был задержан в Германии, но летом был отпущен и вернулся в Бельгию. По факту слежки представители политика обращались в бельгийские правоохранительные органы, было инициировано расследование.
Карлес Пучдемон
28 июня, 16:12РИА Новости
Пучдемон не сможет участвовать в заседаниях Европарламента
Однако позднее прокуратура хотела прекратить расследование, сославшись на то, что установить причастных не представляется возможным.
"Расследование продолжится", - сообщил в пятницу представитель созданного Пучдемоном в Бельгии "Совета по делам республики", подтвердив сообщения в СМИ, что этого добились его адвокаты.
Ранее испанское агентство Efe со ссылкой на источники сообщало, что спецслужбы Испании установили на автомобиль Пучдемона, на котором он возвращался из Финляндии в Бельгию, геолокатор.
Пучдемон бежал в Бельгию из Испании после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом. ВС Испании выдвинул против него обвинения в организации восстания и растрате госсредств и выдал европейский ордер на арест. Пучдемон был задержан в Германии 25 марта этого года, однако 5 апреля суд выпустил его под залог и при условии, что он не покинет территорию страны на время рассмотрения запроса об экстрадиции по существу.
Карлес Пучдемон во время церемонии подписания декларации о независимости Каталонии в каталонском парламенте. 10 октября 2017
27 мая, 01:15РИА Новости
Пучдемона избрали в Европарламент
200000
Обсудить 0
Карлес ПучдемонБельгияИспанияВ мире
Рекомендуем
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Президент Афганистана отложил поездку в США, сообщили СМИ
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания Палаты общин в Лондоне
Британская оппозиция не поддержит проведение выборов до 31 октября
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Президент Мексики: средства наркобарона Коротышки не должны остаться в США
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Меркель обсудила с премьером Госсовета Китая ситуацию в Гонконге
Лента
новостей
Запуск гиперзвуковой ракеты
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
Глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези во время совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 8 октября 2018
Экс-глава МИД Италии оценил работу правительства в отношении России
На одной из улиц Неаполя
В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова
Флаги с символикой Евросоюза
Евросоюз предостерег Иран от дальнейшего снижения обязательств по СВПД
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Политолог прокомментировал заявление Эрдогана о ядерном оружии
Ника Гварамия
Бывшему гендиректору грузинского "Рустави 2" предъявили новые обвинения
Роберт Мугабе
Президент Кении распорядился приспустить флаги в связи с кончиной Мугабе
Роберт Мугабе
Президент Зимбабве продлил траур по Мугабе до похорон
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху обсудил с главой Пентагона Иран, Сирию и Ливан
Истребитель Су-30СМ
Посол рассказал о планах Мьянмы по закупке российских истребителей
Флаги ДНР в Донецке
В ДНР ждут от Киева ответ на предложенный алгоритм по обмену пленными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Лента новостейМолния