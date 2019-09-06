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РИА Новости

Суд оставил под домашним арестом главу Чебаркуля

13:58 06.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости. Челябинский областной суд в пятницу оставил без изменения постановление горсуда, которым главе города Чебаркуль Сергею Ковригину, обвиняемому в получении взятки, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 23 октября, сообщила пресс-служба облсуда.
По данным следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за передачу объектов муниципальной собственности. Ковригину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Зал судебных заседаний. Архивное фото
31 мая 2017, 12:59РИА Новости
Замглавы Чебаркуля приговорили к десяти годам колонии за получение взяток
Как сообщала прокуратура региона, МУП "Теплоком" на основании постановления главы Чебаркуля Ковригина от 17 мая 2016 года передал объекты водоснабжения и водоотведения города в аренду двум ООО - "Чебаркульское предприятие водоснабжения" и "Чебаркульское предприятие канализации". Проверка прокуратуры выявила, что из-за действия должностного лица администрации Чебаркульского городского округа находящиеся в муниципальной собственности объекты водоснабжения и водоотведения долгое время были у юрлиц, что привело к длительному невыполнению ремонтных работ инженерных сетей.
По данным облсуда, Ковригину 21 августа была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста до 23 октября 2019 года.
"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства, оставил без изменения постановление Чебаркульского городского суда в отношении Ковригина, которым ему продлена мера пресечения в виде домашнего ареста до 23 октября", - говорится в сообщении.
В апелляционной жалобе адвокат обвиняемого настаивал на отмене постановления, уточняется в сообщении.
Постановление вступило в законную силу, отмечает суд.
Ковригин был избран главой Чебаркуля в декабре 2015 года на пять лет.
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