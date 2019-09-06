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РИА Новости

В Афганистане талибы напали на город Фарах

13:57 06.09.2019
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы Афганистана
Полиция патрулирует улицы Афганистана
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Отряды радикального движения "Талибан" совершили нападение на город Фарах в западной части Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местный источник в правоохранительных органах.
По данным телеканала, нападение на город было совершено с трех сторон в ночь с четверга на пятницу. Как сообщил представитель местной полиции Мохибулла Мохиб, правительственным войскам удалось отбить атаку.
Как заявил Мохиб, бои продолжаются в пригороде Фараха. В ходе операции были ликвидированы 30 талибов. Военных поддерживает с воздуха ВВС страны.
Представители совета провинции сообщили, что город ожидает ожесточенное противостояние, если не будет выслано подкрепление.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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